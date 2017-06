Issaba, le prof qui enseigne le théorème de Pythagore en rappant !

[LES BÂTISSEURS] Issaba, jeune professeur de mathématiques de Montreuil, enseigne dans différents collèges de Seine-Saint-Denis. Il a eu l’idée de faire apprendre le théorème de Pythagore à ses élèves grâce à… un clip de rap ! Rencontre.

Comprendre le théorème de Pythagore ? Facile avec Issaba ! Ce professeur de mathématiques originaire de Montreuil a repris le morceau Tout le monde s’en fout de Fianso avec ses élèves du collège Dora Maar à Saint-Denis pour leur expliquer la formule mathématique. Histoire qu’ils retiennent bien la leçon, il leur a proposé d’en faire un clip de rap.

L’instru est la même mais les paroles de Fianso ont été remplacées par des mots comme “hypoténuse”, “angle droit”, “racine carrée”… Le fameux hashtag du rappeur du Blanc-Mesnil #JesuispasséchezSo a été changé en #JesuispasséchezPythagore. Derrière la leçon de maths, un message : le professeur incite, par ce titre, les élèves à travailler. “Oui, oui je rappe c’est réel, y’a rien de fictif. Mais révise, te contente pas de ces quelques rimes riches”, chante-t-il.

Issaba, c’est son nom de rappeur, ne sort pas de nulle part. Il a enregistré un album en digital et en CD nommé À la recherche du temps perdu, à la fin de l’année 2016. Avec ses méthodes, il a réussi à mêler ses deux spécialités pour n’en faire qu’une : rapper sur les maths. Son initiative a suscité l’intérêt de ses collègues mais aussi des collégiens qui se sont vite pris au jeu. Le jeune professeur n’exclut pas de réaliser d’autres clips dans le même genre : “Si ça prend vraiment bien, ça va me donner envie d’en faire d’autres. Pour l’instant, il y a ce clip, peut-être que demain je balancerai deux textes. Pourquoi pas !” Nous, on croise les doigts !

L’interview d’Issaba, réalisée par Sarah Ichou et Sabrina Alves :