La Gardav : « Ce film était aussi un moyen de communiquer sur l’expérience de la garde à vue »

Les frères Thomas et Dimitri Lemoine sortent leur premier long-métrage : La Gardav. Un film inspiré d’une « dinguerie d’histoire vraie » vécue par Thomas, réalisateur et acteur principal de cette comédie dramatique.

Le film « La Gardav » des frères Thomas et Dimitri Lemoine est sorti dans les salles de cinéma, le 5 juin dernier. Ce film raconte l’histoire de Mathieu, un jeune acteur ambitieux, mais maladroit qui galère à trouver un rôle au cinéma. Un de ses amis lui demande de figurer pour un clip de rap, mais le tournage ne se passe pas comme prévu et mène Mathieu en garde à vue. Une histoire vraie vécue par Thomas lui-même, qu’il a décidé de raconter à travers cette comédie dramatique. Pour le Bondy Blog, les frères Lemoine nous racontent leur film. Interview.

Pourquoi avoir décidé de raconter cette mésaventure à travers un long-métrage ?

Thomas : Je souhaitais raconter cette histoire à travers un film, car ce que j’ai vécu était complètement dingue, mais aussi car je ne connaissais pas le monde carcéral et j’avais surtout une méconnaissance de mes droits. J’ai mis deux mois à raconter cette histoire à mon frère et à ma mère et lorsque je leur ai raconté, ils ont d’abord rigolé puis ont vite réalisé qu’il y avait un sujet social intéressant à raconter à travers la comédie. Ce qui m’est arrivé peut arriver à n’importe qui d’autres et on a décidé de le raconter.

Dimitri : On trouvait qu’il était important de partager l’histoire de Thomas car ce n’est pas le premier et sûrement pas le dernier à vivre ça. Il est quand même passé à deux doigts du mandat de dépôt ce qui est très grave pour quelqu’un qui n’a rien fait.

Pourquoi était-ce important pour vous de traiter de la question des GAV ?

T : On voulait surtout parler de la garde à vue pour dénoncer les punitions disproportionnées. La garde à vue reste une privation de liberté, une forme d’humiliation et un moment d’auto-incrimination pendant 24 heures, voire 48 heures. C’est la dure réalité que j’ai vécue.

À travers le film, c’était important de traiter de cette question afin que ce système soit réformé pour le bien de la population et de la police. La police se surcharge tellement de différents dossiers qu’ils ne peuvent même plus prendre en urgence les histoires de viols ou d’agressions et c’est un vrai problème.

Chaque année, notre pays bat des records sur les gardes à vue

D : Chaque année, notre pays bat des records sur les gardes à vue. En 2023, on en comptait 1,3 million et de nombreuses personnes se sont déjà retrouvées en garde à vue pour des petites infractions, voire pour rien alors qu’on pourrait s’en passer largement. Il fallait qu’on parle de ces cas-là à travers la péripétie de Thomas. Ce qui est très intéressant, c’est que l’on a bénéficié de l’aide du ministère de la Justice pour trouver les décors de cellules malgré le titre et le scénario du film car on pensait que ces institutions seraient réticentes et on a été agréablement surpris.

Pourquoi avoir fait le choix de raconter cette histoire sous la forme d’une comédie dramatique ?

T : Mon frère et moi avons grandi dans le cinéma burlesque grâce à Charlie Chaplin, Pierre Richard et pleins d’autres figures du cinéma. Un des films qui nous avait marqué, c’était « Le Dictateur » de Charlie Chaplin. Il voulait faire passer un message à travers le burlesque, car la réalité était trop dure à montrer. On s’en est inspiré pour « La Gardav » car on voulait faire réaliser aux gens la gravité de ce sujet social en les faisant rire face à une situation qui ne l’est pas pour qu’ils puissent en prendre conscience grâce au personnage de Mathieu qui est certes perché, mais qui est surtout en souffrance durant le film.

D : L’humour permet d’accepter ces sujets qui sont souvent rejetés, de s’identifier facilement aux personnages et surtout de rassembler. À la fin d’une séance, on a même vu des policiers et des jeunes de quartiers échanger et rigoler ensemble. C’est un parti pris dans lequel nous nous sommes lancés.

Vous avez décidé de faire un film inclusif : vous avez invité des jeunes du 20ᵉ arrondissement à l’écran, avez travaillé avec des rappeurs locaux et une équipe technique composée à 90 % de femmes. Expliquez-nous ce choix ?

D : On voulait servir d’exemple pour le film et être en adéquation avec le message du film. Malheureusement, il y a un manque de reconnaissance des femmes dans les métiers de la technique. Dans notre cas, nous n’avons pas cherché des femmes en particulier, cela s’est fait naturellement. Même si on a eu des critiques vis-à-vis de notre équipe technique féminine, nous en sommes fiers.

T : Pendant des années avec Dimitri, on a galéré et personne ne nous a donné notre chance et ce film était l’occasion pour nous de mettre à l’honneur celles et ceux qui vivaient la même chose que nous. On a choisi des acteurs et des rappeurs du 20ᵉ arrondissement, mais on a aussi amené des enfants de quartiers âgés de 5 à 13 ans sur le tournage pour qu’ils puissent découvrir les métiers du cinéma. On portait la volonté de les inclure là où on les rejetait pour leur montrer que ces milieux sont accessibles aussi pour eux.

Suite à la sortie de l’affiche, le film a été vivement attaqué par l’extrême droite sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous nous en parler ?

T : On n’avait pas prévu que le film sorte pendant la période des élections européennes et on voyait des gens sur les réseaux sociaux qui appelaient à voter Bardella ou Zemmour alors que ce n’était qu’une affiche. On ne voulait pas que notre film devienne un outil politique et on refuse que notre film soit politisé, car on ne veut ni charger les jeunes des quartiers, ni les policiers.

À travers le film, vous avez lancé un mouvement sous le hashtag #balancetagardav. Pourquoi avoir pris cette initiative ?

D : On a eu cette idée très tôt dans la conception du film. Notre mère qui s’appelle Christine, qui a coécrit le film avec nous, est psychologue de métier. Elle a entendu beaucoup d’histoire de jeunes qui ont été en garde à vue et a remarqué un certain malaise pour s’exprimer dessus, tout comme Thomas qui a mis deux mois pour digérer cette histoire avant de nous en parler.

T : Il n’y a pas de militantisme. À travers ce hashtag, on veut simplement donner la parole aux gens en souffrance. Surtout les jeunes qui ont des difficultés à exprimer leur mal-être et à être écoutés. Il faut que les gens se saisissent de ce hashtag pour raconter leur expérience, pour libérer leur parole et ainsi alerter les pouvoirs publics pour essayer de changer ce système.

D : Et d’ailleurs pour beaucoup de parents, ce film était aussi un moyen de communiquer sur cette expérience de la garde à vue, car ils ne savaient pas comment aborder ce sujet avec leurs enfants. C’était extrêmement touchant pour nous.

Propos recuillis par Sélim Krouchi