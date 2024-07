« Je suis fataliste » : au marché de Saint-Denis, un dimanche comme tous les autres

Dans la ville de Saint-Denis (93) qui a élu au premier tour deux députés de gauche, la ferveur est éteinte. À 20 heures, on respectera le résultat du scrutin et le choix de la majorité dans l’angoisse ou la résignation. Reportage.

Plus que quelques heures à patienter avant de connaître les résultats de ces élections législatives aux enjeux immenses, presque trop grands pour nous. Au marché de Saint-Denis, on navigue entre les étals d’olives, les tapis, le fatalisme et la normalité bien orchestrée. Les primeurs sont sérieux, les clients pressés : il faut bien remplir le frigo, au sens propre comme au figuré. « C’est la folie ! », scande un primeur. Il parle des prix, pas de la situation politique.

« La France a besoin de moi. Pas l’inverse », balaye rapidement Hicham Belkadd, surplombant ses cagettes de fruits et légumes. Une victoire du Rassemblement National ne lui fait pas plus peur que ça. « On est déjà au max niveau racisme », fait remarquer une fille qui passe pas loin. Son petit ami nuance : « les racistes les plus extrêmes risquent de se lâcher ». Mediapart a déjà documenté au moins une agression raciste par jour depuis le premier tour.

L’État français aura toujours besoin de main d’œuvre étrangère

« Mais l’État français aura toujours besoin de main d’œuvre étrangère », espère le jeune couple. « Si l’extrême droite passe, cela aura peut-être pour effet de booster les personnes qui ont l’habitude de se reposer sur leurs lauriers, ceux qui sont endormis », imaginent Kelya et Lukeni. Eux-mêmes n’ont pas voté au premier tour.

En ce dimanche d’élections, les jeux sont déjà faits à Saint-Denis. Divisée en deux circonscriptions, la ville a fait le travail. Ses habitants ont élu Éric Coquerel pour la première circonscription (Ouest et Sud) avec 69 % des voix. Les parties Nord et Est de la ville ont quant à elles choisi Stéphane Peu à 72 %. Des scores encore plus gros qu’à l’échelle des circonscriptions. Il faut dire que les combats inscrits à l’agenda de la gauche ne manquent pas : mort de Yanis en 2021 à l’issue d’une course-poursuite avec la BAC, critique de l’armement de la police municipale, mais aussi mouvements sociaux dans le milieu éducatif ou hospitalier et suspicion de nettoyage social en vue des JO.

« J’espère qu’on restera comme on est »

Le résultat de ce soir, déjà, ne leur appartient plus. Peut-être qu’il ne l’a jamais été, pensent-ils. « C’est aux Français de décider », analyse Foued. Ne l’est-il pas ? Appuyé sur son caddie, il réfléchit vite. « Je paye mes impôts ici, je suis allé à l’école là-bas… Oui, je suis français », tranche-t-il un sourire aux lèvres.

Arrivé minot en France en 1974, Foued constate « que les gens n’ont pas peur » de la suite. Il grimace puis se reprend quand on lui demande de se souvenir de son arrivée en France. « Je me sentais un peu isolé en tant que Marocain, mais il n’y avait pas de place pour le racisme. J’étais dans la découverte » de l’autre et des autres cultures. Saint-Denis la cosmopolite, c’est sa première ville. Foued passe désormais sa retraite près de Strasbourg, il n’est là que pour la semaine pour rendre visite à ses sœurs. « J’espère tout de même qu’on aura une République propre et honnête ». Et puis, « j’espère qu’on restera comme on est », lâche-t-il en regardant les gens qui font leurs emplettes.

À chaque crise, on nous propose une solution radicale. L’Histoire se répète toujours

Ulysse vient lui aussi d’ailleurs. Il a voté à Saint-Denis, mais est né en Albanie. « J’ai connu la dictature », prévient-il. Il attend le résultat du scrutin sans rien en attendre, même s’il a voté à gauche. « L’angoisse ne sert à rien. À chaque crise, on nous propose une solution radicale. L’Histoire se répète toujours », analyse-t-il. « Je suis fataliste », lâche-t-il. Sous l’extrême droite, ils pensent surtout aux pauvres et aux stigmatisés. « Moi, je suis retraité, je viens d’ailleurs, mais je suis blanc », appuie-t-il.

Une nuit qui s’annonce longue

Démoralisés par la résignation générale, on passe une tête au 129, un restaurant fast-food iconique en Seine-Saint-Denis. Il n’y a pas encore foule, mais les cuisines s’activent. Un employé nous avoue ne pas avoir voté. On perçoit peut-être des regrets.

Fewzia a le visage ridé, mais radieux. Elle a voté pour la gauche à Epinay. Elle n’aura pas à retourner aux urnes. Elle passera le dimanche en famille et la soirée aussi. « J’ai dit à mes enfants : ce soir, on ne bouge pas », s’agite-t-elle soudainement apeurée. Une soirée cloîtrée de peur des ratonnades. « J’ai peur, mais j’ai toujours peur de toute façon », tempère sa nièce qui se tient à ses côtés.

On va vivre la boule au ventre

« On va vivre la boule au ventre », déclare Nawel, croisée quelques mètres plus loin. Elle pose un regard sur sa fille, encore dans sa poussette. « Avant l’élection, on voulait partir. On ne savait pas si c’était le meilleur endroit pour élever notre fille. Depuis le premier tour, on se dit qu’on est bien à Saint-Denis », nous explique-t-elle.

« C’est tellement triste au vu de l’Histoire de la France. C’est tellement triste d’en être arrivé là », répète-t-elle. En attendant les résultats du second tour, son mari est sur la route. Le bureau de vote dans lequel il est inscrit se situe à Villecresnes (Val-de-Marne). Une triangulaire l’attend : le Nouveau Front Populaire en tête, suivi du Rassemblement National et un candidat macroniste. Il fera son possible pour que le RN n’ait pas une seule voix.

Méline Escrihuela

Photos : Grégoire Campione