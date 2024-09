Voix en Exil : une nouvelle voie pour les journalistes exilés à Paris

Le 20 septembre s’est tenu à La Gaîté Lyrique l’inauguration de Voix en Exil, un projet de résidence, d’accueil et d’incubateur. Il a pour but d’aider les journalistes exilés à faire face aux difficultés rencontrés au quotidien tout en leur permettant de continuer à exercer leur métier. Reportage.

« Ma vie a changé en l’espace d’une seconde. J’étais en train d’écrire un article dans mon bureau lorsque mon rédacteur en chef m’a prévenue de l’arrivée des talibans à Kaboul, j’étais sous le choc », témoigne Halima Karimi. L’inauguration s’ouvre sur le témoignage de la jeune journaliste d’investigation afghane qui a été contrainte de s’exiler suite à l’arrivée des talibans à Kaboul. Arrivée en France en 2022, elle poursuit son travail auprès de Guiti News, un média franco-exilé.

« Voix en Exil est un programme exceptionnel pour moi et pour tous les journalistes exilés ici présents, c’est un moyen de continuer notre travail en tant que journaliste », salue la journaliste afghane. Dix-huit journalistes exilés ont été sélectionnés pour bénéficier de ce programme. Ils sont issus de neuf pays différents, dont l’Afghanistan, la Biélorussie, l’Égypte, la Guinée, Haïti, l’Iran, la Russie, la Syrie et la Tunisie. Ils seront hébergés dans une résidence d’accueil et participeront à un incubateur de médias à la Gaîté Lyrique.

En tout, ce seront quatre promotions qui seront accueillies dans le cadre de Voix en Exil, projet qui s’étendra sur trois ans. Ce programme, financé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, a été lancé par un consortium de quatre organisations : le CFI, l’association SINGA, La Maison des Journalistes et Reporter sans Frontière.

« Le but de ce projet, c’est d’aider les journalistes à continuer leur métier »

« Le but de ce projet, c’est d’aider les journalistes à continuer leur métier », explique Darline Cothière, directrice générale de la Maison des journalistes. Son association accueille et accompagne les journalistes réfugiés en France. « Notre travail, c’est d’offrir un toit à ces journalistes, quand ils arrivent en catastrophe en France, la première chose qu’ils doivent avoir, c’est un toit. » Depuis sa création en 2002, la Maison des journalistes a accueilli plus de 510 journalistes de 85 pays différents. Avec le CFI, l’agence française de développement médias, elle sera chargée de l’hébergement, de l’accompagnement administratif, psycho-social et culturel. « On est en première ligne pour voir toutes les difficultés auxquelles font face les journalistes », souligne Darline Cothière.

Ce sont des journalistes qui pour la plupart jouissaient d’une grande notoriété dans leur pays, mais arrivés en France, les barrières se ferment

Présents dans la salle, tous acquiescent. De nombreux défis se dressent devant les journalistes exilés, notamment un de taille : continuer à exercer leur métier une fois arrivé en France. « Ce sont des journalistes qui pour la plupart jouissaient d’une grande notoriété dans leur pays, mais arrivés en France, les barrières se ferment », poursuit la directrice de la Maison des Journalistes. Certains l’abandonnent pour s’assurer une stabilité économique, d’autres s’y accrochent férocement.

Permettre aux enquêtes d’exister

C’est le cas de Jean Samuel Mentor, journaliste haïtien contraint de quitter son pays à la suite de menaces de mort. En 2023, il quitte Haïti pour rejoindre la France. « J’ai enquêté sur des sujets très sensibles qui impliquent des hommes politiques et des cadres de l’administration publique de mon pays, notamment la police nationale d’Haïti », détaille le journaliste. « Je n’abandonnerai jamais le métier de journaliste, car depuis que j’ai embrassé ce métier en 2018, je vis de ça, c’est une passion », ajoute-t-il.

Au cœur de La Gaîté Lyrique, les échanges et les discours se succèdent. « Quand un journaliste quitte un pays où il ne peut plus exercer son métier, on a le sentiment qu’il y a une lumière qui s’éteint. Pour autant, la lumière est toujours là parce qu’elle nous a rejoint », lance Benoît Hamon, directeur général de SINGA, une organisation internationale ayant pour but d’intégrer les personnes réfugiées et migrantes dans la société française. Les parcours de vie diffèrent, mais toutes et tous ont à cœur de défendre la liberté de la presse.

« Je pense que ce qui se passe dans nos pays n’est pas suffisamment mis en lumière »

Abdoulaye Oumou Sow fait partie des dix-huit journalistes admis dans la première promotion de Voix en Exil. Ce journaliste guinéen a travaillé comme reporter puis reporter en chef chez Guinée Matin. D’abord passé par le Sénégal en 2022, il quitte la Guinée à la suite de menaces liées à son engagement contre la junte militaire. « Je me suis exilé, car nous dénoncions (avec Guinée Matin) la dictature dans notre pays. »

Le programme Voix en Exil apparaît comme une passerelle entre les journalistes exilés et ceux qui les accueillent, l’opportunité d’être la voix de pays en déficit de démocratie et où la liberté de la presse est menacée. « Je pense que ce qui se passe dans nos pays n’est pas suffisamment mis en lumière. Étant principalement concernés, nous pouvons mieux expliquer les différentes difficultés dans nos pays et mieux écrire là-dessus, car nous savons à qui donner la parole », souligne Abdoulaye Oumou Sow.

La situation des journalistes exilés : une piqûre de rappel à l’endroit de la démocratie

« Nous considérons que les journalistes sont des antidotes à la désinformation et à la propagande », déclare Antoine Bernard, Directeur Plaidoyer et Assistance de RSF, organisation qui a accompagné 250 journalistes réfugiés ces trois dernières années. Le travail des journalistes s’avère capital dans un monde où les répressions politiques sont de plus en plus importantes. Irène Khan, rapporteure sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, a déclaré dans un rapport à l’Assemblée générale de l’ONU que le nombre de journalistes en exil a augmenté tandis que les médias indépendants sont victimes de censure.

La situation des journalistes exilés et leur défense de la liberté de la presse interrogent également sur le climat politique qui sévit en France. « Leur expérience nous est utile, y compris dans notre vieille démocratie, quand on voit aujourd’hui des tendances autoritaires qui veulent réduire le pouvoir des journalistes, leur liberté, leurs capacités à assurer le pluralisme des opinions », indique Benoît Hamon.

Voix en Exil est un programme essentiel d’accompagnement essentiel pour les journalistes exilés en France et pour la défense d’un intérêt commun : la liberté de la presse.

Fatoumata Koulibaly