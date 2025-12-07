20 ans après : le podcast

« 20 ans après : regards de chercheur » est un podcast du Bondy blog. À l'occasion des 20 ans de notre média né dans les flammes des révoltes de 2005, nous donnons la parole à des universitaires pour éclairer l’histoire des révoltes urbaines et les sujets qui en découlent.

20 ans après les révoltes urbaines de 2005, le Bondy blog donne la parole à des chercheuses et des chercheurs pour éclairer l’histoire de ces révoltes et les nombreux sujets qui y sont liés. Point d’acmé des tensions qui traversent notre société, ces révoltes se retrouvent trop souvent vidées de la caractère politique dans les médias et la parole politique. Pourtant, les violences policières qui déclenchent ces révoltes renvoient à toute une histoire du maintien de l’ordre à l’endroit des populations non-blanches : celle du continuum colonial des violences policières. Notre podcast entend donné des clefs de compréhension sur une histoire qui s’écrit sous nos yeux.