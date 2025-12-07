20 ans après : le podcast

20 ans après les révoltes urbaines de 2005, le Bondy blog donne la parole à des chercheuses et des chercheurs pour éclairer l’histoire de ces révoltes et les nombreux sujets qui y sont liés. Point d’acmé des tensions qui traversent notre société, ces révoltes se retrouvent trop souvent vidées de la caractère politique dans les médias et la parole politique. Pourtant, les violences policières qui déclenchent ces révoltes renvoient à toute une histoire du maintien de l’ordre à l’endroit des populations non-blanches : celle du continuum colonial des violences policières. Notre podcast entend donné des clefs de compréhension sur une histoire qui s’écrit sous nos yeux.
- Hajer Ben Boubakeur : « Il y a une dimension organisationnelle très claire dans ces révoltes »
- Emmanuel Blanchard : « La guerre d’indépendance algérienne ne s’est pas tout à fait arrêtée en 1962, en métropole »