Paroles d’immigré•e•s – épisode 3 : « Dans la cours de l’école, on n’avait plus le droit de parler en patois »

Au BB, on en a eu marre d'entendre parler du matin au soir d’immigration, sans entendre les premiers concernés. Alors, on a décidé de tendre le micro à ces femmes et hommes âgés issus de l'immigration post-coloniale, dans le but de donner de la voix à ces récits qui ont trop longtemps été ignorés.

Dans le troisième épisode, on a eu le plaisir de recevoir Philomène, 72 ans.

Originaire de Boundji, un petit village du Congo-Brazzaville, Philomène garde de très beaux souvenirs de son enfance au pays. Entre les jeux dans la rivière et dans la forêt avec sa famille, elle travaillait les champs avec les femmes du village.

À partir de neuf ans, elle débute sa scolarité. À l’époque, au Congo et dans d’autres colonies francophones, il était interdit de parler une langue locale à l’école, seul le français était autorisé. Les enfants qu’on entendait parler en « patois » devaient porter autour du cou le « symbole » (« un truc moche » comme une tête de singe ou un excrément), pour les faire culpabiliser et leur faire comprendre qu’il ne devait plus recommencer.

À 18 ans, elle tombe enceinte de son premier enfant avant d’être renvoyée de l’école. Deux ans et deux enfants plus tard, elle rejoint son mari en France et s’installe à Paris. Elle se met alors à travailler dans l’administratif et plus précisément dans le télex, l’ancêtre de la photocopie.

On ne vous en dit pas plus, et on vous laisse découvrir son parcours.

L’intégralité de l’épisode est à retrouver sur toutes les plateformes.

Réalisation / Montage : Ayoub Simour

Production : Sarah Ichou

Rédaction en chef : Héléna Berkaoui