Paroles d’immigré•e•s – épisode 4 : « Au travail, les gens préféraient m’appeler Michel »

Le Par Ayoub Simour Le

Au BB, on en a eu marre d'entendre parler du matin au soir d’immigration, sans entendre les premiers concernés. Alors, on a décidé de tendre le micro à ces femmes et hommes âgés issus de l'immigration post-coloniale, dans le but de donner de la voix à ces récits qui ont trop longtemps été ignorés.