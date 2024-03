Paroles d’immigré•e•s : le podcast qui permet aux immigré•e•s de se raconter

Au BB, on en a eu marre d'entendre parler du matin au soir d’immigration, sans entendre les premiers concernés. Alors, on a décidé de tendre le micro à ces femmes et hommes âgés issus de l'immigration post-coloniale, dans le but de donner de la voix à ces récits qui ont trop longtemps été ignorés. "Parole d'immigré.e.s" est un podcast réalisé par Ayoub Simour.

Ce projet naît d’une urgence : celle d’archiver les mémoires de nos ancien•ne•s . Toute une génération d’immigré•e•s est en train de s’éteindre à petit feu, dans l’indifférence la plus totale. Toute leur vie, ces hommes et ces femmes ont été stigmatisé.e.s et discriminé.e.s, alors même qu’ils ont largement contribué à faire de la France ce qu’elle est aujourd’hui.

Dans ce podcast, Ayoub Simour, journaliste au Bondy Blog, va discuter des hommes et des femmes âgé•e.s et issu•e•s de l’immigration, pour qu’ils nous racontent leur vie, leurs souvenirs d’enfance au pays, leur arrivée en France, leur adaptation à leur nouvelle vie, et plein d’autres choses.

Journaliste, réalisateur, monteur : Ayoub Simour

Productrice : Sarah Ichou

Rédactrice en chef : Héléna Berkaoui

Mixage : Fethi Ichou

Illustration : Yanis Yahia-Berrouiguet

Musique : Rachid Taha