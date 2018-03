Pourquoi le Bondy Blog lance sa campagne de financement

Pour continuer à faire son travail éditorial et développer ses contenus, le Bondy Blog a besoin de vous.



Voilà, c’est officiel ! Le Bondy Blog a lancé sa campagne de financement samedi 10 mars.

L’indépendance n’a pas de prix, produire de l’information a un coût. Vous le savez, au Bondy Blog, nous sommes très attachés à notre indépendance. Nous l’avons suffisamment démontré ces derniers mois et années. Cette indépendance est la garante de notre crédibilité et de la confiance que vous, lectrices et lecteurs, placez en nous tous les jours. Elle n’a pas de prix.

En revanche, enquêter, privilégier le terrain, tendre le micro, raconter le réel de celles et ceux que l’on ne veut pas voir hormis par le prisme du fait divers et du sensationnel, former nos reporters, cela a un coût.

À l’heure du quasi tout gratuit sur Internet, à l’heure des contenus viraux sur les réseaux sociaux, il est fondamental de rappeler que produire des informations de qualité coûte de l’argent.

Qui mieux que nos lectrices et lecteurs pour financer le travail éditorial du Bondy Blog ?

Cet argent, c’est auprès de vous que nous souhaitons le chercher. Qui mieux que vous pour savoir ce que nous publions comme enquêtes, reportages, interviews, portraits, podcasts radios et vidéos ? Qui mieux que vous pour savoir le travail que nous menons chaque jour et l’exigence journalistique qui est la nôtre ?

Par cette première campagne de financement, nous voulons vous adresser ce message : nous souhaitons devenir un média d’adhésion. Nous souhaitons être un média qui puisse vivre grâce aux dons de ses lectrices et de ses lecteurs qui estiment que financer un média comme le nôtre a un intérêt démocratique et citoyen ; un média pour lequel les quartiers populaires, les précaires, les sans-abris, les oubliés, les discriminés, les laissés-pour-compte, les minorités méritent d’être au cœur de la ligne éditoriale ; un média qui traite de ces sujets avec comme obsession le terrain ; un média dont le contenu reste accessible à toutes et tous sans rogner sur la qualité.

Grâce à vos dons, nous souhaitons poursuivre ce travail et aller même plus loin. L’argent récolté permettra ainsi de :

– mieux nous équiper en matériel technique pour enrichir notre contenu éditorial : micros, dictaphones, appareils photos, caméras, téléphones, matériel radio, logiciels de montage, data et cartographie

– publier plus d’enquêtes et de reportages partout en France et mieux rémunérer les reporters

– embaucher deux salariés à temps plein. Aujourd’hui, le Bondy Blog ne fonctionne qu’avec deux salariées. Grâce à vos dons, nous pourrons financer deux postes de journalistes à temps-plein pendant un an

Pour tout cela, nous avons besoin de votre SOUTIEN FINANCIER !

Nous avons un objectif de 100 000 euros à atteindre avant le 30 avril 2018. Je suis sûre que vous pouvez faire encore plus !

Vous êtes nombreuses et nombreux à nous suivre, à nous lire, à nous soutenir depuis des années. Certains d’entre vous depuis la création du Bondy Blog en 2005. Vous nous avez accompagnés, vous avez grandi avec nous, nous avons mûri avec vous.

Transformez ce soutien en dons financiers pour nous permettre de continuer à produire une information de qualité et à développer notre média en toute indépendance.

Il n’y pas de petits montants ! Tous les dons sont les bienvenus, même les plus gros évidemment !

Le développement du Bondy Blog a déjà commencé avec notre nouveau logo ! Il continuera dans quelques jours avec la mise en ligne de notre nouveau site internet, tout frais tout beau, avec de nouvelles rubriques, une charte graphique revue et des rendez-vous éditoriaux inédits !

LE BONDY BLOG COMPTE SUR VOUS !

Pour effectuer vos dons, rendez-vous sur la page de notre campagne de financement !

Merci !

Nassira EL MOADDEM

Rédactrice en chef et directrice du Bondy Blog