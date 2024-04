Les Flammes : « On souhaite mettre en avant les engagements sociaux et aller à la rencontre des gens »

À la veille de la cérémonie, Les Flammes ont invité un groupe de jeunes issus de l’association Habitat et Humanisme à visiter les coulisses de l’événement au théâtre du Châtelet. Cette visite s’inscrit dans le programme « Le Off - Les Flammes » développé pour cette seconde édition.

« On va commencer la visite, suivez-moi, c’est parti ! », lance Sarah, cheffe de projet chez Yard, aux jeunes de l’association Habitat et Humanisme. Organisée par Les Flammes, cette visite a pour objectif de faire découvrir les coulisses de la préparation de la cérémonie à ces jeunes résidents d’un foyer de jeunes travailleurs, tous âgés d’une vingtaine d’années.

Initiée par Yard et Booska P, la cérémonie des Flammes célèbre la culture populaire et récompense les artistes qui l’incarne pour leurs projets et performances musicales. Pour cette seconde édition, Les Flammes ont lancé le programme « Le Off – Les Flammes ». L’ambition est d’animer des événements comme des Open Mic, des ateliers ou encore des conférences auprès du jeune public en compagnie d’acteurs culturels et de professionnels du métier.

Hamad, fondateur de Booska P, explique le projet. « Au-delà de la cérémonie qui se passe sur une soirée, on souhaitait faire exister Les Flammes sur la longueur. D’année en année, on souhaite faire des choses supplémentaires pour rendre l’évènement encore plus gros dans l’objectif de devenir une institution. »

La cérémonie des Flammes récompense également l’engagement social de l’année

L’objectif est donc clair : célébrer à travers Les Flammes l’ensemble de la culture urbaine, les acteurs culturels ainsi que leurs publics. « On souhaite mettre en avant de plus en plus les engagements sociaux et aller à la rencontre des gens. C’est très important pour nous et c’est aussi la raison pour laquelle la cérémonie des Flammes récompense également l’engagement social de l’année », souligne Florent Muset, attaché de presse au sein de l’agence MPC.

Au théâtre du Châtelet, l’ébullition avant la cérémonie

Pour découvrir les coulisses de la préparation des Flammes, trois guides accompagnent les jeunes. Sarah, cheffe de projet chez Yard, ainsi qu’Anna et Sarah, toutes les deux issues du comité éditorial des Flammes. La visite commence directement au rez-de-chaussée de la salle du théâtre du Châtelet.

Caractérisée par ses sièges rouges et ses murs dorés, la salle historique du théâtre du Châtelet se retrouve éblouie par les lumières et les animations de la scène des Flammes. Sur l’estrade, les artistes préparent leur prestation qui sera retransmise en prime time à la télévision, sur YouTube et sur la plateforme Twitch, une première pour l’événement. Le théâtre est devenu une véritable fourmilière humaine, rythmée par les allers-et-venus des équipes qui se pressent pour terminer les préparatifs de la cérémonie à temps et notre groupe de jeunes s’y trouve en plein milieu.

Après la visite du rez-de-chaussée, le petit groupe grimpe au 1ᵉʳ étage direction le Grand Foyer du théâtre. Une toile de fond rouge se tient à l’extrémité de la salle et se fait reconnaître de toutes et tous. Cette toile rouge est le fond utilisé pour photographier les artistes récompensés. L’an dernier, elle a vu passer des figures comme Tiakola, Damso ou Ronisia, vainqueurs de l’édition 2023. Tous les yeux étaient aussi rivés sur l’objet tant convoité par les artistes nominés : une Flamme. Les jeunes ont ainsi pu brandir le trophée et prendre quelques photos devant la fameuse toile rouge, créant l’illusion, pendant quelques secondes, d’être les heureux gagnants de la cérémonie.

La visite se poursuit avec une première répétition sur la scène du théâtre. L’artiste Kay The Prodigy interprète une de ses chansons intitulée CHUT! en featuring avec l’artiste Ritchiebeats. Depuis l’un des balcons du théâtre, les regards des jeunes sont fixés sur la jeune artiste, les têtes et les pieds battent la pulsation et le plaisir de découvrir cette prestation en avant-première se fait ressentir.

Notre association est aussi faite pour aider les jeunes à créer du lien social et pour qu’ils puissent avoir un vrai réseau professionnel

L’association Habitat et Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux. Elle œuvre à faciliter l’accès au logement pour les jeunes, notamment dans des zones où la mixité sociale est faible.

« Avoir la bonne adresse, c’est avoir les bonnes opportunités. C’est pour cela qu’on les aide », explique Nadia Chegrouche, responsable des résidences jeunes au sein de l’association. « Notre association est aussi faite pour aider les jeunes à créer du lien social et pour qu’ils puissent avoir un vrai réseau professionnel. Lorsque les jeunes expriment un besoin, on essaie d’y répondre. Un jour, un des jeunes voulait se lancer dans l’entrepreneuriat et on a réussi à ramener Moussa Camara des Déterminés pour discuter avec nos jeunes. C’est la raison pour laquelle on est là aujourd’hui : pour leur faire découvrir ce qu’ils n’ont pas l’habitude de voir et les inspirer », confie-t-elle.

Une visite pour inspirer

Après la prestation de la jeune artiste de 23 ans, il est temps d’aller tout en haut du théâtre du Châtelet, sur la terrasse. Le soleil brille sur Paris. Un temps idéal pour échanger avec leurs accompagnatrices et professionnelles du métier. Parmi les jeunes, il y a Doria, 26 ans, qui aimerait travailler un jour dans l’événementiel. Cette visite résonne avec son projet professionnel. « Cette visite m’inspire beaucoup, car cela me permet de découvrir ce qu’il se passe dans les coulisses et comprendre comment cela fonctionne », dit-elle. Après ce moment de discussion sur la terrasse, il est temps de retourner dans le théâtre pour assister à la prochaine répétition.

Voir Médine sur scène, c’était la cerise sur le gâteau, c’était magnifique

On entre de nouveau dans la salle du Châtelet sur les premières notes de Gaza Soccer Beach de Médine. Au fur et à mesure de la chanson, des noms de gazaouis tués durant le conflit israélo-palestinien apparaissent derrière lui sur l’écran au fond noir de la scène. Une scénographie forte qui a marqué Nadia. « Voir Médine sur scène, c’était la cerise sur le gâteau, c’était magnifique », confie-t-elle avec beaucoup d’émotions. Godwin, 24 ans et étudiant en BTS Management Commercial Opérationnel et grand fan de rap, était heureux de vivre ce moment. « C’est un kiffe d’être là ! Je reste calme parce que je ne veux pas paraître comme une groupie, mais en vrai, je suis trop content ! »

Le parcours se termine par l’arrière scène, un endroit qui aura son importance durant la cérémonie, car l’influenceuse Océane Amsler y animera la cérémonie sur sa plateforme Twitch. Chaque jeune présent pour cette visite est ressorti du théâtre avec des étoiles plein les yeux. « Ce type de sorties est crucial d’un point de vue psychologique, malheureusement beaucoup de jeunes ne sortent pas et nous savons que cela leur fait du bien », souligne Nadia, fière d’avoir pu accompagner son groupe découvrir en avant-première un échantillon de ce que donnera cette seconde édition des Flammes.

Sélim Krouchi