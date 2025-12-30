À Bondy, les élèves du lycée Jean Renoir font entendre une autre voix des quartiers populaires

Un lycée à Bondy, une classe de première STMG, une émission et deux sujets de société : JUL et la représentation des femmes des quartiers populaires.

Bienvenue dans l’émission spéciale du lycée Jean Renoir de Bondy, avec les élèves de première STMG, qui sont partis en mission. Une mission un peu ambitieuse : comprendre deux choses à la fois simples… et pas simples du tout. Tout d’abord : la représentation des femmes des quartiers populaires. Au début, ils pensaient que ça allait être facile : regarder les infos, les séries, les réseaux sociaux… sauf qu’ils ont vite réalisé que tout le monde ne raconte pas la même histoire. Certains médias voient ces femmes comme des héroïnes du quotidien, d’autres comme des jeunes rebelles ou des mères courage. Et au milieu de tout ça, il y a la réalité : des parcours, des ambitions, des talents, des projets… des vies qu’on voit rarement.

Deuxième étape : JUL, sa vie, son œuvre. Oui, JUL. Le rappeur marseillais qu’on adore ou qu’on déteste, mais qu’on ne peut pas ignorer. Les élèves ont exploré son univers : ses tubes, son style, ses clips. Ils ont réfléchi à ce que JUL raconte vraiment sur les quartiers populaires : la vie, les rêves, les galères, la fête… et la simplicité. Et surtout, ils ont cherché à comprendre pourquoi il touche autant de monde. Parce que derrière le survêt’ et l’auto-tune, il y a un langage, une identité, un lien avec les quartiers qui dépasse les clichés. Entre des sessions de débats enflammés, les élèves ont endossé le rôle de journalistes.

Deux sujets, deux énergies, un même objectif : comprendre ce que racontent vraiment les quartiers populaires et comment on peut le raconter autrement. Leur production est à écouter ici 👇👇👇

Vous êtes enseignant.e.s, animateur.ice, éducateur.ice, directeur.ice de centre social, de maison de quartier, d’accueil de loisir, et vous souhaitez monter des projets d’éducation aux médias avec vos groupes ? N’hésitez pas à envoyer un mail à margaux@lebb.fr.