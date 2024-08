À Tremblay, les jeunes s’initient à la vidéo

C’est toujours difficile d’arriver en atelier avec une thématique pré-établie et des jeunes qu’on ne connaît pas. Mais ce qui est bien avec la maison de quartier de Tremblay Vieux-Pays, c’est qu’on s’y sent tout de suite chez soi. C’est avec un goûter qu’une dizaine de jeunes m’y attendaient début juin pour que je leur présente le projet. Beaucoup de garçons pour parler de la place des femmes dans le sport. Et pourtant, ils se sont immédiatement emparés du sujet, et avec enthousiasme !

Ils avaient beaucoup de choses à dire sur les différences physiques entre les genres mais encore plus sur les injustices envers les sportives. Argent, reconnaissance, entraînements, créneaux d’infrastructures, tout y est passé ! Ainsi, les angles de nos futurs reportages ont émergé avec leurs idées.

C’est ainsi qu’après cinq séances de préparation, de la prise en main du matériel vidéo à l’écriture d’interview, nous avons enfin pu commencer les tournages.

Deux jeunes femmes sont venues nous répondre à la maison de quartier. Nous avons filmé leur interview devant un fond vert. Un exercice stressant mais formateur pour tout le monde, devant comme derrière la caméra.

Cet exercice les a bien préparé pour nos deux sessions de reportage de terrain : d’abord au tennis club de Tremblay avec Margaux Rouvroy et Audrey Albie, deux tenniswomans classées ,puis au Palais des Sports de la ville. De beaux souvenirs et plein de questionnements pour ces jeunes tremblaysiens !

D’autant qu’une projection devrait être organisée dans le cinéma de la ville courant septembre. Une jolie consécration pour nos journalistes en herbe !

Leurs réalisations sont à visionner ici 👇

Vous êtes enseignant.e.s, animateur.ice, éducateur.ice, directeur.ice de centre social, de maison de quartier, d’accueil de loisir, et vous souhaitez monter des projets d’éducation aux médias avec vos groupes ? N’hésitez pas à envoyer un mail à margaux@lebb.fr