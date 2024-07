Atelier vidéo à Drancy : « Nous sommes tous et toutes concerné·es par les JO »

Quelles sont les conséquences sociales des Jeux Olympiques de Paris ? De quoi l’affaire Gérard Depardieu est-elle le symbole ? Et pour vous, c’est quoi le bonheur ? Six jeunes de l’association Odyssée de Drancy ont voulu répondre à ces questions lors d’un stage de journalisme mené par le Bondy Blog en février.

Elles ont enquêté, mené des interviews et interrogé les gens de leur quartier pour réaliser trois vidéos sur ces sujets. Bravo à Aïcha, Bongal, Emilie, Idiatou, Rahavi et Rakhna pour leur énergie communicative et leur rigueur.

À notre tour, on leur a demandé… à quoi ça sert un atelier de journalisme ? Voilà leurs réponses : mieux comprendre la fabrication de l’information, apprendre à vérifier ses sources, se renseigner auprès des personnes concernées, mieux s’exprimer, comprendre les diverses opinions, ou encore découvrir de nouveaux médias.

On vous invite à découvrir leurs productions 👇

Vous êtes enseignant.e.s, animateur.ice, éducateur.ice, directeur.ice de centre social, de maison de quartier, d’accueil de loisir, et vous souhaitez monter des projets d’éducation aux médias avec vos groupes ? N’hésitez pas à envoyer un mail à margaux@lebb.fr