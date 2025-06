Caméra au poing, muscles en action : les jeunes de Carrières racontent le street workout

De retour au lycée Les Pierres Vives en ce début d’année 2025, le groupe a quelque peu changé. Deux nouvelles arrivantes renforcent les “anciens” de notre petite bande volontaire. Deux autres préfèrent s’éclipser, par manque d’appétence pour la vidéo et, surtout, pour bosser leur bac ! Les élèves de première terminale de Carrières-sur-Seine ont la tête sur les épaules.

C’est donc entre les examens blancs et les vacances scolaires que nous construirons notre cycle vidéo, forts de nos apprentissages autour du son et de la prise de parole. Halima et Klyvia ont capté le ton journalistique, Inès se prête rapidement au jeu. Gwen, quant à elle, vient plus ponctuellement apporter un regard neuf sur les avancées du groupe. Et Nathan, fidèle au poste, déroule discrètement, au fil des ateliers, les informations sur nos nouveaux sujets de prédilection.

Après une conférence de rédaction foisonnante et l’écoute de nos podcasts de décembre, deux sujets vidéos retiennent leur attention : d’abord, la santé mentale des jeunes. Plus particulièrement l’importance de donner des pistes pour être aidés. Pour leur sujet, les élèves pensent à l’infirmière du lycée ou encore à l’Ecoutille, un espace d’écoute pour les jeunes proposé par leur mairie. Un sujet qui tombera finalement à l’eau faute de créneau possible avec l’espace.

Notre groupe s’est donc focalisé sur la musculation et plus précisément le workout, ces entraînements en plein air qui attirent de plus en plus de jeunes depuis quelques années. Recherche d’informations, focalisation sur l’effet de mode lié aux réseaux, sur les bienfaits du sport intensif malgré les clichés. “ Non, la musculation ne fait pas de mal aux corps adolescents ! Au contraire, ça libère l’esprit.”, “Et le culte du corps alors ? L’impact des influenceurs sur la confiance en soi ?” Le sujet s’affine au fil des séances, entrecoupées par des exercices techniques pour maîtriser caméra, micro-cravates et valeurs de plan.

Le groupe volontaire se resserre à l’approche des examens, c’est à 5 qu’ils finiront par tourner, une première après-midi chaotique, faute de sportifs au workout de Carrière-Sur-Seine. Une belle leçon sur les aléas du “direct”. Un échec qui n’arrêtera pas notre équipe qui ajoutera un influenceur naissant, @baki_calisthenics à son casting pour le tournage final. L’occasion de choisir musique et images à utiliser au montage.

Résultat ? Un reportage local qui en dit long sur une tendance générale au culte du corps mais aussi sur la santé mentale des jeunes et leur demande de confiance en soi. À découvrir par ici 👇👇👇



