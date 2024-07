La mémoire de l’esclavage vue par des lycéens du Blanc-Mesnil

Que savez-vous de l’esclavage ? Qu’est-ce qu’une mémoire nationale et comment se construit-elle ? Doit-on la remettre en question ? Pensez-vous que la mémoire est importante ? Autant de questions auxquelles ont répondu les élèves d’une classe de 2de du lycée Mozart du Blanc-Mesnil.

En classe, des débats et échanges parfois houleux ont eu lieu entre les élèves qui ont tous et toutes pu s’exprimer librement et confronter leurs opinions. Vécu familial, incompréhension, colère et tristesse face au racisme et aux différentes discriminations, le projet a aussi été l’occasion pour certains de se confier sur le sujet.

Lors de ce cycle, les lycéens se sont rendus au Musée du Louvre ainsi qu’au Panthéon. Grâce aux précieuses explications de leur professeur d’histoire-géographie, ils ont, par exemple, constaté le peu d’œuvres portant sur l’esclavage au Louvre et se questionner à ce sujet. Pourquoi et que cela signifie-t-il ?

Une quête à retrouver dans leur podcast :

Un projet financé par la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, la fondation Seligmann et la mairie du Blanc-Mesnil.

