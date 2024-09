Podcast : des lycéens de Bondy apprennent à se confier au micro

Lors des premières séances, les apprentis podcasteurs ont d’abord découvert l’univers du son et de la radio. Écoute d’extraits d’émissions ou de podcasts, discussions autour du métier de journaliste et enfin, initiation à l’enregistrement.

Une fois parés, les élèves ont puisé dans leurs histoires personnelles, intimes, familiales ou encore amicales afin de se raconter. Chacun d’entre eux était libre de choisir sa thématique, son ton, ses émotions. Seule condition : que ça vienne des tripes !

Alors, munis d’un stylo et d’une feuille, ils ont réfléchi et écrit. Certains ont mené une introspection personnelle quand d’autres ont décidé d’interroger leurs proches. Les thématiques et leurs angles ont changé au fur et à mesure de nos discussions. Une fois prêts, ils se sont saisis d’un enregistreur et ont laissé parler leur cœur.

Exil, émigration, identité, harcèlement scolaire ou encore passion, ils et elles se livrent, se racontent, dénoncent ou encore, s’émeuvent.

Des confidences qu’on vous laisse découvrir ici 👇

