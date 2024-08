Podcasts sans tabou pour les lycéens de Limeil-Brévannes

Durant l’hiver, le Bondy Blog a accompagné des lycéens de Limeil-Brevannes (94) dans la création de podcasts. Si le choix des sujets était libre, les élèves ont dû s’interroger sur les représentations médiatiques, le traitement journalistique et les médias d’opinions.

Entre décembre et janvier, chaque lundi matin, le BB est allé à la rencontre d’une classe de 1ʳᵉ SES du lycée Guillaume Budé à Limeil-Brévannes. Pendant un mois, les 33 élèves se sont questionnés sur les représentations et les traitements médiatiques de sujets choisis par leurs soins. « On peut parler de tous les sujets ? » a très vite demandé, une voix peu convaincue, comme pour confirmer que nous ne jouerions pas les censeurs.

En effet la seule contrainte imposée : être en mesure d’analyser le traitement médiatique de leur sujet, à travers l’étude de plusieurs articles et sources.

Cette absence de censure, les participants l’ont très vite intégrée, portant leurs choix sur des sujets controversés : génocide au Congo, violences sexistes et sexuelles, laïcité, violences policières, traitement de l’islam dans les médias, ou encore terrorisme et état d’urgence.

Par groupes de 5 ou 6 personnes, chaque lundi matin, les élèves ont affiné leurs recherches, sélectionnés leurs articles, avant d’enregistrer leurs podcasts. L’occasion de nous livrer leurs constats et leurs réflexions.

Retrouvez leur podcast sur toutes les plateformes d’écoute 👇



Vous êtes enseignant.e.s, animateur.ice, éducateur.ice, directeur.ice de centre social, de maison de quartier, d’accueil de loisir, et vous souhaitez monter des projets d’éducation aux médias avec vos groupes ? N’hésitez pas à envoyer un mail à margaux@lebb.fr