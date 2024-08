WLG RADIO : quand les filles prennent le pouvoir

Pendant les vacances de février 2024, les filles du centre Social Aimé Césaire, situé dans le quartier du Luth à Gennevilliers ont perquisitionné les micros pour réaliser leur émission Wesh Les Go radio. Du choix du thème, au choix des invités, elles ont imposé leur style pour nous servir une émission à la fois instructive et divertissante.

« Méchante, méchante ! » ainsi débute le générique avec une reprise de W.L.G du rappeur Niska. Le ton est posé. « On veut parler de rap », décidaient quelques jours avant l’enregistrement de l’émission, Mayssa, Yasmine, Lina, Kawtar, Layna, Zina, Hiba, et Safa. Il faut dire que les filles âgées entre 8 et 12 ans n’ont pas la langue dans leur poche. Alors pour préparer l’émission et agrémenter leurs reportages, elles ont dégainé les enregistreurs, sur le parvis devant le centre Aimé Césaire et sont allées à la rencontre des riverains pour connaitre leurs avis et leurs références, concernant le style musical le plus écouté de France.

« Y’a une dame, elle m’a dit N.T.M ! » confie l’une des filles, décontenancée, au retour de son micro-trottoir. Avant d’être rassurée par nos explications, lui expliquant qu’il s’agit d’un groupe phare des années 90 et pas d’une insulte à son encontre.

Fortes de la masse d’informations récupérées lors des micro-trottoirs, qui sont montés dans la foulée afin d’agrémenter l’émission finale, elles doivent très vite se familiariser avec ce qu’est un conducteur et accepter de se répartir les rôles, car le temps est compté. En effet seulement deux séances ont précédé l’enregistrement. Il est temps de se jeter à l’eau.

D’abord timides face aux micros, les filles assurent le show et enchainent, extraits de leur reportage, chronique et l’interview d’invités en plateau. Tout en lançant le débat sur le manque de représentation des femmes dans le game et les messages véhiculés.

Alors le rap c’était mieux avant ?

Émission à retrouver ici 👇

« Vous êtes enseignant.e.s, animateur.ice, éducateur.ice, directeur.ice de centre social, de maison de quartier, d’accueil de loisir, et vous souhaitez monter des projets d’éducation aux médias avec vos groupes ? N’hésitez pas à envoyer un mail à margaux@lebb.fr