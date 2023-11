220 artistes appellent à un cessez-le-feu

220 artistes réclament un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et la libération, sans délai, des otages israéliens. Ces artistes dénoncent la colonisation et soutiennent le droit à la souveraineté du peuple palestinien. Tribune.

Nous, artistes, professionnel·les de l’art, de la culture, de l’influence, appelons à un cessez-le-feu imminent et soutenons le droit à la souveraineté du peuple palestinien dont les libertés fondamentales sont bafouées depuis 75 ans par un système colonial. Nous soutenons les habitant·es des territoires palestiniens occupés ainsi que les réfugié·es palestinien·nes privé·es de leur droit de retour.

Ces atrocités s’inscrivent dans un déferlement de violences inouïes. Elles sont le fruit d’une politique de colonisation et d’apartheid, (un crime contre l’humanité relevant de la compétence de la Cour Pénale Internationale), enracinée et entretenue par le gouvernement israélien. En 2022, un communiqué de l’ONU avait stipulé ceci : « Israël a violé de manière flagrante les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, privant le peuple palestinien de la jouissance de ses droits inaliénables, notamment le droit à l’autodétermination et le droit au retour. »

Dans un tel contexte de déshumanisation et de mépris des vies, des millions de Palestinien·nes subissent quotidiennement, nuit et jour, des humiliations, des checkpoints militaires, des actes inhumains (expulsions forcées, tortures…), des spoliations, des habitations détruites, des coupures d’eau, d’électricité, l’arrêt total des communications, des bombardements d’infrastructures de santé (111 sur les territoires occupés selon les chiffres de l’OMS), des raids meurtriers, des convois d’aide humanitaire pilonnés, ou encore la destruction d’écoles, de lieux de cultes comme des mosquées ou l’église grecque orthodoxe Saint-Porphyre…

Nous dirigeons également nos pensées vers les civils israélien·nes massacré·es et tué·es le 7 octobre, un crime de guerre aux termes du droit international et soutenons la libération sans délai de tous les otages.

Ces massacres doivent cesser. Nous faisons face à une escalade meurtrière d’une horreur extrême.

La rapporteuse spéciale de l’ONU, Francesca Albanese alerte sur un nettoyage éthnique et la nuit du 28 octobre en est la démonstration cinglante. Un génocide se déroule à Gaza. Dans son article A Textbook Case of Genocide, publié le 13 octobre, l’historien Raz Segal, spécialisé dans l’étude des génocides, a décrit les circonstances actuelles, et avance que 3 des 5 critères stipulés par la Convention sur le génocide, sont d’ores et déjà atteints.

Une situation qui rappelle les heures les plus sombres de l’Histoire.

Nos voix ont un écho puissant. Aujourd’hui, face à cette horreur, nous refusons l’intensification de ces violences morbides et soutenons l’appel pour un cessez-le-feu imminent. La France et la communauté internationale doivent ouvrir les yeux face à cette horreur.

Par ce manifeste, nous nous inscrivons aujourd’hui dans le sillage des artistes qui se sont positionné·es de tout temps contre l’horreur, l’occupation coloniale et pour la liberté. Nous pensons entre autres à celles et ceux qui ont œuvré dans les années 80 pour la libération de Nelson Mandela et contre l’apartheid. Aujourd’hui, pour la liberté du peuple palestinien, et de tous les peuples opprimés, nous reprenons sa phrase aujourd’hui : « Notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens. »

Si vous souhaitez signer, merci d’envoyer le nom avec lequel vous souhaitez signer et votre intitulé ici : Le manifeste des artistes

Liste des signataires :

Carmeline (rappeuse)

Youssef Swatt’s (rappeur)

Nayra (rappeuse et chanteuse)

Oumar Samake, (producteur et fondateur label SPKTAQLR)

Grodash (rappeur)

Aketo (rappeur)

Haroun – Scred Connexion (rappeur)

So La Lune (rappeur)

N.O.S du groupe PNL (artiste)

Alexis Donavy (DA/Producteur)

Ouidad Elma (comédienne, réalisatrice)

Vicky R (rappeuse)

Taïro (artiste musicien)

Roxane Peyronnenc (directrice artistique)

Madizm (Beatmaker)

Frieda (artiste, musicienne)

Tif (rappeur)

Demi Portion (artiste rap)

Antoine ‘Globe’ Missir (agent et booker)

Mr Gib (DJ et beatmaker)

Oumar (producteur, rappeur)

DJ Hamida (DJ, producteur)

Houdi (rappeur)

Rkm DTF (rappeur)

Stanley Zotres (Producteur, Manageur, Éditeur)

Sandra Gomes (photographe et journaliste musicale)

Raphaël Da Cruz, (journaliste musical)

Boulomsouk (réalisatrice, photographe, artiste peintre)

Yasmine Mady, (journaliste et poète)

Anahid (autrice, interprète et militante franco-iranienne)

Danakil (artistes, musiciens)

thaHomey (rappeur)

Ouafae Mameche (éditrice littéraire et journaliste musicale)

Vicelow (rappeur, mentor live)

NnoMan (photographe)

Ryuk (beatmaker)

Hugo Guessaïmi (label manager)

Sako / chiens de paille (rappeur)

Houssbad (rappeur)

Yaniss Odua (artiste, musicien)

Jamal Belabbes_Tha Gang (styliste)

Neefa (journaliste)

Sam H (producteur, beatmaker)

Slimane Dazi (acteur)

Corentin Briatte (manager, créateur HDG Music)

Joa TrackBastardz (producteur, beatmaker)

Cheeko (artiste, musicien)

OG BraX (Rapper)

Cheyma Ben Salem (chef de projet Rec. 118)

Costa (rappeur)

Flore Benguigui (artiste musicienne)

Volodia (artiste, musicien)

Pat Kalla et le Super Mojo (artistes, musiciens)

Tarik Azzouz, (compositeur)

Malou Madi (productrice et chanteuse)

Makia Niang (créatrice de contenus)

Camille Teste (autrice, créatrice de podcasts)

BBP (beatmaker)

Blachette (dessinatrice)

Lise Lacombe, (corédactrice en chef de Mosaïque)

Thibaud Hue, (corédacteur en chef de Mosaïque)

Arthur Keasy (real clips)

Romain Garcin (directeur artistique)

Ambrr (réalisatrice de clip et photographe)

Keny Arkana (artiste rap)

Fik’s Niavo (rappeur)

Mister P (rappeur, ingénieur du son)

Templar (rappeur)

Medizik (manager)

Anna Cuaz (journaliste musicale et culture)

Jules Marfing (journaliste)

Narkissas (dessinatrice, peintresse)

Tuco Gadamn / anciennement Nathy (comédien et musicien)

Tassa Lafay (journaliste et curatrice culturelle)

Média Hip Hop en Vinyle

Jody (réal et photographe)

Mimi (beatmakeuse, créatrice de podcast et fondatrice de R&news)

TPZ (YouTubeur)

Waliu (rappeur, comédien)

Béné / benecologie (créatrice de contenus)

Younès Boucif (rappeur, comédien)

Alvaro Mena, fondateur de Raplume

Enchantée Julia (chanteuse)

LEKSA (beatmaker)

Cheryne Abla / Reÿn (chanteuse)

Ekloz, (rappeuse)

Aline Deschamps (photographe)

Anne-Charlotte Boukachabine, (créatrice de contenus)

Sokhan, (compositeur de musique et éditeur)

Manon Jana Chayah (A&R, Photographe)

Yazid Ayache (journaliste et videaste)

Santo Amore (beatmaker)

Diez (ghostwriter et rappeur)

Hugues Marly (journaliste / DJ)

Johann Pelichet (réalisateur et directeur artistique)

Bij (beatmaker)

SPY.C (auteur-compositeur-interprète)

Row Lingstone (rappeur)

Jonathan Durrmeier (réalisateur, YouTubeur)

Senpai katchy / Imrane Mdaouhoma (beatmaker, producteur)

Léa Farran, (directrice artistique)

Bigghazi, (producteur, bookeur)

Tastefulmob, (média)

Eesah Yasuke (rappeuse)

Jarod (rappeur)

Téo Treillet (booker, manager d’artistes – Chinese Man Records)

Dopar (ingénieure du son, beatmaker et manageuse)

Big M DaFr€n$hit (beatmaker)

Anna Majidson (artiste compositrice)

Elisa Vaillant (directrice artistique et graphiste)

flxwgavnx (éditeur et compositeur)

ALI (rappeur)

Yousra Bénine (manageuse artistique et créative)

Serk Le Labo (beatmaker)

Eliyaute (manager et A&R)

Eklips (rappeur, beatboxer et imitateur)

Samy Zioui (ingé son)

Golgoseize, (podcasteur rap)

Solomando (rappeur)

Vyto (rappeur)

Lacraps (rappeur)

Benjamine Weill (autrice)

Early Vibzz (beatmaker)

L’Don (rappeur)

6rano (rappeur)

Astrønne TIATI (chanteuse, productrice)

Kalika (chanteuse et poète trash)

Zoé Faucher, (fondatrice du média @wrapfr_ )

Salim Kechiouche (acteur et réalisateur)

Irakoze Eric, (rappeur et auteur-compositeur)

Anna Benarrosh-Orsoni, (artiste et directrice artistique)

Sinai, (clippeur et réalisateur)

Nathalie Barraux, (responsable culturelle de la maison du HipHop Paris 20)

Adrien Auzannet (musicien et producteur)

Mekolo Biligui (journaliste culture)

The Free (rappeur)

HendrixThe2nd (beatmaker et ingé son)

Solla (artiste, engineer)

Merlin CAROMEL (producteur)

Anissa Rami (journaliste musique et société)

LK Imany (autrice et illustratrice)

Saaphyra (rappeuse et comédienne)

Fhat.R (rappeur)

Hany (artiste, iĺlustratrice)

Nathalie Sejean (auteurice, créatrice de podcast)

Thérèse (musicienne)

Enz00Beats (beatmaker)

Michael Bunel (photographe)

Ismael Métis (rappeur)

Sabrina Bellaouel (auteur, compositeur)

Jean-Michel Aubry Journet (manager d’artistes, éditeur, cofondateur de @musictoofrance)

Double Zulu (rappeur)

Same (rappeur)

Amalia, (artiste musicale)

Manon Painteaux (artiste illustratrice)

SMAG (Rappeur)

DJ Blaiz’ (DJ)

Salim Jawad (creative chez believe)

Firass Achi (jheeezCrew), (producteur musical)

Charlotte Decroix (productrice,éditrice)

Julien Pitinome (photographe

Sarah Maison (artiste musicienne)

Victor Wacko (rappeur, producteur, manager)

Nawel Ben Kraiem (auteure-compositrice-interprète)

Casper (rappeur)

Julia Jean-Baptiste (artiste, musicienne)

Mathilde Fernandez, (musicienne)

Le Chroniqueur sale (créateur de vidéos)

Guss (producteur, beatmaker)

Onfroy Fwi (beatmaker)

Yasmine Baïou (artiste musicienne)

GRËJ (rappeur, beatmaker)

Paul Ivory (chanteur, producteur)

La formule secrète (vidéaste)

Paoline Roy Delaunay (journaliste)

Yasmine (chanteuse)

Supa Mana (Dj)

Ka(ra)mi (Dj, beatmakeuse, chanteuse)

Dj Dirty Swift (DJ, producteur)

Skia (rappeuse)

Viktor – Viktor & The Haters (artiste Punk Rap)

Blaiz Fayah (artiste dancehall)

Anne-Sophie Mattei (réalisatrice et attachée de presse)

Dj Rolxx (artiste beatmaker DJ)

Guessaï (label manager, DJ)

Titouan LeCouteauSuisse (musicien DJ)

Dj First Mike (DJ, animateur radio)

Sara Lugo (singer)

Alexia Crinier, (cheffe de projet)

Naomi Clément (Journaliste – autrice – DJ, Host sur Apple Music)

Poundo (artiste, musicienne)

Moncef Mkawed (Réalisateur, Producteur)

Diane Sultani Milelli (illustratrice et éditrice)

Solène Moulin (réalisatrice sonore et compositrice)

Kzco (DJ, Producteur, Manager, Head of Content PÉPITEfr)

Le média PÉPITEfr

Rakidd (auteur, illustrateur)

S.O.A.P (beatmaker, DJ)

Diane Muller (comédienne, autrice et metteuse en scène)

Cebos (photographe)

ATILI (musicien)

Rap indé La Miff (rappeur et média national)

Loïs Daïri (Musicien)

Yuo (rappeur, compositeur)

Sinya (rappeur)

Samuel Blazy (co-fondateur label promesses, DJ)

Label Promesses

Anissa Jalab (représentante de label)

Olivier PERRET (professeur des écoles, journaliste et rédacteur en chef du webzine rap Le Bon Son)

Prodby.Zj (beatmaker)

Chelabom (artistes, musicien.nes)

Elisa Baudoin (réalisatrice et photographe)

Léo SVR (Rappeur)

Amandine Piriou (responsable labels & services)

Sadhu Le Serbe (illustrateur, tatoueur)

Lilia Zaalouni (A&R, manageuse d’artistes)

Valentine Nogalo (comédienne, improvisatrice)

Quentin Bresson (ingénieur du son)

Mariazú (chanteuse, productrice)

Roman Tayakout (chef de projet)

DJ S.GA (international DJ et producteur)

Aimeric Mbonyo (auteur-compositeur-interprète, consultant en développement artistique, producteur artistique)

Periods (musicienne)

François Remigi (musicien)

Godzi (musicien)

Plume (tattoo artist)