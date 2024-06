L’appel du 18 juin 2024 : à Saint-Denis, des associations appellent (littéralement) à résister contre l’extrême droite

« Bonjour, est-ce que je suis bien avec Sylvie ? » Au bout du fil, une bénévole déroule son argumentaire pour faire barrage au Rassemblement national et soutenir le Nouveau Front Populaire. Dans un centre d’appel à Saint-Denis, les associations Les Victoires Populaires, le Mouvement et Ghett’up lancent une journée de démarchage téléphonique avec des centaines de bénévoles. La date de cette action résonne symboliquement : le 18 juin. 84 ans jour pour jour après l’appel du général de Gaulle à rejoindre la résistance française.

L’objectif de cette action est de contacter des sympathisants de gauche pour assurer leur vote pour le Nouveau Front Populaire aux prochaines élections législatives, les informer sur les procurations, mais aussi les mobiliser pour rejoindre le mouvement.

Un appel à la résistance face à l’arrivée de l’extrême droite et de leurs idéaux au pouvoir

« C’est une date symbolique en lien avec notre contexte de crise politique actuel où l’on voit le Rassemblement national aux portes du pouvoir. Cette journée est un appel à la résistance face à l’arrivée de l’extrême droite et de leurs idéaux au pouvoir », souligne Solène, membre de l’association Les Victoires Populaires.

La journée s’est déroulée au sein d’un lieu associatif à Saint-Denis. L’ambiance est bonne, malgré climat politique anxiogène et l’organisation est bien rodée. Le parcours des bénévoles commence par une formation d’une demi-heure sur une plateforme de démarchage téléphonique appelée CallHub. Les bénévoles sont assis et écoutent attentivement les instructions données.

Le besoin d’être utile

Fins prêts, les bénévoles s’installent et lancent les premiers coups de fil équipés de leurs ordinateurs, de leur téléphone et de leurs casques. « On a tous peur de voir le Rassemblement national gagner les élections et au lieu de râler dans son coin, il fallait qu’on se mobilise, que l’on fasse quelque chose de constructif », explique Luc, 58 ans, attaché de presse et bénévole. « Je cherchais une manière de m’engager au sein des élections et la méthode me convenait », ajoute Clarisse, l’une des nombreuses bénévoles présentes au centre d’appel.

Les bénévoles appellent les contacts d’une liste de sympathisants de gauche qui ont rejoint la primaire populaire en 2022. Il s’agit de parler de leurs intentions de vote, mais aussi les mobiliser pour faire pencher la balance, notamment dans les circonscriptions clés. « Les bénévoles appellent des gens situés dans des circonscriptions clés, là où l’extrême droite domine, pour les inciter à aller voter », précise Latifa Oulkhouir, directrice exécutive du Mouvement et ex-directrice du Bondy Blog.

« Nous avons atteint les 6 000 appels cet après-midi, vous avez battu les scores de la matinée ! », félicite l’un des membres de l’organisation en plein milieu du centre d’appel. « Aujourd’hui, on se trouve au sein d’une campagne courte et d’une importance immense. C’était important d’organiser un tel évènement pour utiliser la force du collectif, mais aussi rassurer les gens en cette période difficile et anxiogène pour tout le monde. Si on utilise le phoning c’est parce que l’on sait que collectivement, cela a un vrai impact sur les gens » explique Sacha, l’un des organisateurs. Le démarchage téléphonique, un moyen original, mais efficace qui permet d’être en contact avec les gens.

Ce qui me donne beaucoup d’espoir, c’est la mobilisation citoyenne et celle des organisations féministes, antiracistes ou encore écologistes

« Suite à l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale, j’ai été chamboulée, mais ce qui m’a donné beaucoup d’espoir, c’est la rapide mobilisation citoyenne et des différentes organisations féministes, antiracistes ou encore écologistes », confie Clémence, membre de l’association Les Victoires Populaires. C’est ce sentiment d’espoir qui anime ces citoyennes et citoyens à s’engager si fortement pour les législatives du 30 juin et 7 juillet prochains.

Sélim Krouchi