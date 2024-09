Crise du logement : plus de 2,6 millions de ménages dans l’attente d’un logement social

Le Par Bondy Blog Le

Selon l’Union sociale pour l’habitat (UHM), 1,8 million de ménages sont en attente d’un premier logement social et 870 000, déjà logés dans le parc existant, en attendent un nouveau. Des chiffres en hausse. La présidente de l’UHM dénonce les coupes budgétaires de l’État et ses promesses d’investissements non respectées.