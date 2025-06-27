Morts liées à une intervention policière : le détail des chiffres

Pendant dix mois, le Bondy Blog a recensé les personnes mortes lors d'interventions policières ou à la suite de celles-ci en France métropolitaine et dans les territoires ultra-marins. Notre recensement débute le 27 juin 2023, après la mort de Nahel Merzouk. Décryptage.

Nos chiffres témoignent de la forte hausse des personnes mortes lors ou après une opération de police depuis 2020. De plus, 2024 est une des années les plus meurtrières depuis au moins quinze ans en France (selon les données antérieures de Basta !).

Quel que soit le sexe, l’âge, la nationalité, les antécédents judiciaires, les causes du décès, nous ne préjugeons pas de la légitimité ni de la légalité de l’intervention policière qui a causé la mort d’une personne. Ainsi, nous avons classé les personnes tuées ou mortes lors ou à la suite d’une intervention policière en différentes catégories.

Personnes mortes par balles : 39

Sur les deux dernières années, nous avons recensé 39 personnes mortes par balles.

personnes armées tuées par balles : 10

Dix personnes armées ont été tuées par balles ces deux dernières années. La moitié des morts concernent des hommes kanaks, morts dans des échanges de tirs en Kanaky-Nouvelle-Calédonie lors des révoltes de 2024. C’est le cas de Joseph Poulawa, 34 ans, décédé le 11 juin 2024 à Koutio (Province-Sud). Dix jours auparavant, il prend pour cible des gendarmes du GIGN avec un fusil de chasse, selon le Parquet de Nouméa. Grièvement blessé après un échange de coups de feu, il est transporté à l’hôpital, où il meurt de ses blessures.

Cette catégorie comprend également un homme de 26 ans. Le 7 février 2024, à Noisy-le-Grand, des agents de la BAC (Brigade anti-criminalité) intervenaient à la suite de l’activation du téléphone grave danger de son ex-conjointe. L’homme tire sur les policiers, qui l’abattent de deux balles.

D’après les données compilées par Basta !, les morts par balles sont en forte hausse en France sur les dernières années en France.

personnes armées d’une arme blanche tuées par balles : 21

Vingt-et-une personnes tuées par balles étaient armées d’une arme blanche au moment des faits. Parmi elles, Haitham, un homme soudanais de 40 ans. Le 17 février 2024, il agresse un passant avec une lame de boucher à Paris (19e). Sur place, les agents de la BAC lui adressent des décharges de taser (pistolet à impulsion électrique), et quatre d’entre eux tirent 22 balles, selon le Parisien, alors qu’il leur « fonce dessus ». Sept balles touchent Haitham qui meurt sur place. Une enquête est confiée à l’IGPN pour des faits de « violences volontaires par policiers ayant entraîné la mort sans intention de la donner ».

personnes non-armées tuées par balles : 8

Le 17 novembre 2024, un homme de 30 ans (identité inconnue) est tué à Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne). Selon la version policière, il est fortement alcoolisé et « tambourine » sur la porte d’un domicile. À l’arrivée des policiers, il met les agents en joue avec une arme factice. Ils font feu à trois reprises, l’homme meurt.

1 cas particulier : La mort de Marco Caco, survenue en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, le 15 août 2024, rentre dans la catégorie des personnes tuées par balles. Nous l’avons classé comme cas particulier, étant donné les versions des faits qui diffèrent. À l’aube, des militants de la cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), érigent un barrage sur le pont de la commune de Thio. Les gendarmes sont envoyés sur place pour empêcher un blocage. Durant l’intervention, un gendarme est blessé au visage par un jet de projectile. Marco Caco est mortellement touché à la tête par un tir, présenté comme un tir de riposte par les gendarmes. La CCAT dément cette version, et assure qu’il n’y avait pas d’armes à feu de leur côté.

Personnes non armées tuées par une arme non létale* : 4

(*Définition : arme discriminante, conçue et utilisée pour frapper d’incapacité des personnes ou du matériel tout en minimisant le risque mortel)

Trois personnes ont été tuées par des armes non létales. Outre Mohamed Bendriss, la mort de Kyllian Samathi, 30 ans, à Montfermeil, le 4 janvier 2024 est édifiante par sa violence. Dix-huit policiers viennent l’interpeller dans l’épicerie où il travaille, après un comportement « agressif ». Il reçoit une douzaine de décharges de pistolet à impulsion électrique et un tir de LBD (Lanceur de balle de défense) sur le flanc gauche. Il tombe dans le coma, et meurt à l’hôpital le lendemain. Au total, six policiers ont fait usage de leur pistolet à impulsion électrique. La Ligue des Droits de l’Homme s’indigne et décrit une intervention policière « démesurée ».

1 cas particulier : La mort de Kaddour Boutrik entre dans la catégorie des personnes tués par une arme non létale. Nous l’avons classé comme cas particulier, car la mort n’est pas causée par une arme non létale mais à la suite d’un coup de bélier dans une porte. Nous l’avons néanmoins inséré dans cette catégorie pour plus de clarté. Kaddour Boutrik, 91 ans, décède lors d’une opération de police à son domicile de Toulon, dans le quartier de Sainte-Musse, en mars 2024. Les policiers venus interpeller son petit-fils, dans le cadre d’une opération contre le trafic de drogue, défoncent la porte blindée de son appartement à coups de bélier. Le nonagénaire atteint de surdité n’entend pas les agents. Il est percuté par la porte et tombe à la renverse. Kaddour Boutrik subit une hémorragie cérébrale et meurt. Sa fille porte plainte pour « homicide involontaire ».

Personnes mortes par usage de la force physique : 2

Tamer Miskir, palestinien de 47 ans, est interpellé par des policiers municipaux après une rixe à Paris (10e), le 17 août 2023. Il est placé dans un véhicule de police. Selon la version policière, Tamer Miskir aurait porté « trois coups de tête au visage » d’un policier, et se serait « cogné la tête contre les parois du véhicule de police ». Tamer Miskir meurt une semaine plus tard à l’hôpital après un « traumatisme crânio-facial grave ». Une enquête est ouverte à la suite de sa mort. Un des policiers est suspecté de l’avoir tué à coups de poings. En janvier 2025, cet agent est poursuivi pour « violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner », placé sous contrôle judiciaire, avec « avec interdiction d’exercer son activité de fonctionnaire de police sur la voie publique », précise le Parquet de Paris

L’autre affaire concerne un homme de 35 ans, mort à Paris (11e), en avril 2025. D’après Mediapart, l’homme aurait agressé deux passants. Trois membres du samu social avertissent la police, et décrivent, lors de leur audition à l’IGPN, une intervention très violente des forces de l’ordre : coups de poings au visage, prise d’étranglement, usage du taser à au moins trois reprises. Le trentenaire aurait quant à lui mordu un agent de police. Il est transporté en réanimation à l’hôpital, où il décède le jour même.

Personnes mortes à la suite d’un refus d’obtempérer en véhicule : 27

par balle : 2

On compte 2 morts par balles à la suite d’un refus d’obtempérer ces deux dernières années.

Sulivan Sauvey, jeune de 19 ans, meurt d’une balle dans le thorax après une course-poursuite à Cherbourg (Manche), le 9 juin 2024. Dans ses déclarations à l’IGPN, la policière autrice du tir reconnaît avoir tiré sans sommation, et dit avoir pensé que Sulivan tenait une arme à la main. C’était en réalité son téléphone. La policière a été mise en examen pour « homicide volontaire » et placée sous contrôle judiciaire strict.

Maïky Loerch reçoit une balle dans la tête au volant de sa voiture, à Fenouillet (Haute-Garonne), le 25 juillet 2024. Sa compagne et son bébé de cinq mois sont présents dans le véhicule au moment du tir, selon l’avocate de la famille. Sa mort conduit à des révoltes de membres de la communauté des gens du voyage, dont il faisait partie. La famille a déposé plainte pour « homicide volontaire ».

accident de la route à la suite d’une course poursuite : 25

Ayoub, 17 ans, et Mohamed, algérien de 23 ans, meurent tous les deux à la suite d’un refus d’obtempérer à Limoges (Haute-Vienne), le 6 août 2023. Une course-poursuite s’engage entre un équipage de la BAC et leur deux-roues. Quelques minutes plus tard, les deux jeunes hommes percutent une voiture à vive allure. Ayoub décède sur le coup, Mohamed. Le Parquet de Limoges assure que l’équipe de la BAC se trouvait à plusieurs centaines de mètres de l’accident au moment de la collision.

4 cas particuliers : Ces affaires rentrent dans la sous-catégorie des personnes mortes à la suite d’un accident de la route. Nous les avons classé comme cas particulier, car les décès interviennent après un refus d’obtempérer et en dehors du véhicule, ou dans des conditions peu claires.

– À Fréjus (Var), le 15 avril 2024, un homme recherché par la police municipale commet un refus d’obtempérer. Après une course-poursuite avec la police nationale, il abandonne son véhicule. Peu après, il est aperçu dans le jardin d’une villa en bord de mer, où les policiers se rendent. L’homme se jette à l’eau pour les semer. Deux policiers sautent à leur tour, tandis que l’homme rejoint le rivage. Il fait un malaise cardiaque en sortant de l’eau et décède.

– À Poitiers (Vienne), le 23 septembre 2023, Mohamed Cissé, âgé de 22 ans, abandonne sa voiture après une course poursuite avec la BAC pour un refus d’obtempérer. Il enjambe un parapet et saute dans le Clain (rivière). Il meurt par noyade ; son corps est retrouvé une heure plus tard. L’autopsie confirme la mort accidentelle sans intervention d’une tierce personne.

– À Marseille (Bouches-du-Rhône), le 26 juin 2024, un automobiliste de 27 ans abandonne son véhicule après un refus d’obtempérer. Il fuit à pied, une équipe de police derrière lui. En traversant une rue, il est renversé par un autre automobiliste. Le choc lui sectionne le bras. Transporté à l’hôpital en urgence absolue, il meurt.

– À Toulouse, le 24 janvier 2025, Thibault-Bilal Weninger roule en scooter. Il est interpellé par une patrouille piétonne de la police municipale. Selon la police, l’homme de 34 ans aurait refusé d’obtempérer, touchant un policier à l’épaule. Il perd le contrôle de son deux-roues, avant de s’encastrer dans un poteau. D’après le collectif Vérité et justice pour Bilal, les forces de l’ordre ont « provoqué sa chute ». Touché à la tête, il est évacué vers les urgences et meurt dans l’après-midi. Une enquête est ouverte pour accident mortel. La famille porte plainte pour homicide involontaire, réclame une autopsie et l’analyse de la vidéo surveillance pour éclaircir l’accident.

Personnes mortes lors d’une fuite à pied : 5

par noyade : 3

Nous avons recensé trois morts par noyade, dont celle de Jumaa Al Hasan, jeune exilé syrien de 27 ans, dans le Canal de l’Aa à Gravelines (Pas-de-Calais), le 2 mars 2024. Il saute à l’eau à la vue des policiers qui tentent de l’empêcher de rejoindre une embarcation. Son corps est repêché deux semaines plus tard.

après une chute : 1

renversée par une voiture tierce : 1

Personnes mortes dans un commissariat : 11

Dix personnes ont perdu la vie dans une cellule de commissariat. Plusieurs affaires concernent des personnes sans-abri, placées en dégrisement, ou en garde à vue. C’est le cas de Khalil K., 47 ans, arrêté pour un vol de bouteille d’alcool à Wattignies (Nord), le 16 août 2024. Il est retrouvé mort dans sa cellule.

1 cas particulier : La mort d’un homme (identité inconnue) de 33 ans entre dans la catégorie des personnes mortes dans un commissariat. Nous l’avons classé comme cas particulier puisqu’il décède au dépôt du tribunal de Bobigny le 7 décembre 2024. Déféré pour violences conjugales, il était en attente de sa comparution devant un juge. Après un malaise, un médecin lui diagnostique une crise d’angoisse et indique qu’il peut être maintenu dans en détention sous surveillance. Peu après, il est retrouvé en arrêt cardio-respiratoire.

Personnes en deux roues (moto, scooter, vélo) / piétonnes mortes renversées par les forces de l’ordre : 7

Suicide : 1

À Foix (Ariège), le 23 novembre 2023, un homme se donne la mort durant une interpellation pour des faits de violences intrafamiliales sur une aire de stationnement pour camping-car. L’homme armé, se retranche dans sa caravane, et pointe son arme sur les policiers, selon les agents. Touché par balles, l’homme finit par retourner son fusil contre lui et se donne la mort. Nous avons comptabilisé cette affaire, dans la mesure où le décès a lieu lors d’une intervention policière.

Lilian Ripert

Photo : Marie-Mène Mekaoui