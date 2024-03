Samira Brahmia et la chorale des mères « Mama » font vibrer le Canal 93

Sous le feu des projecteurs, Nassim Dendane, alias DenDana, ouvre le bal. Vendredi 1ᵉʳ mars, dans la salle de concert du Canal 93 (Bobigny), le virtuose de la musique algérienne embarque le public avec son énergie solaire et son titre emblématique « Chadi Madi ». Ses mélodies résonnent avec une puissance émotionnelle, transportant le public dans un voyage musical à travers les souvenirs et les rêves. Électrique, l’ambiance se charge de cette nostalgie envoûtante qui évoque les terres lointaines.

Ce jeune artiste, découvert par les radios algériennes et soutenu par l’Orchestre National de Barbès a su conquérir le cœur du public grâce à sa musique vibrante et à sa présence captivante. « Quand j’étais en Algérie, j’aimais écouter Gnawa Diffusion. Je me suis rendu compte qu’on pouvait faire quelque chose, exporter un style qui mélange la culture pop étrangère, mais aussi notre culture, notre patrimoine à nous. Un juste milieu dur à trouver », décrit DenDana.

Au fil des chansons, l’atmosphère festive s’intensifie et les cris de joie se mêlent aux youyous vibrants. L’arrivée sur scène de Samira Brahmia et sa bande fait perdurer cette ambiance folle qui enflamme la salle.

Samira Brahmia, figure emblématique de la scène musicale contemporaine, incarne à la fois la diversité culturelle et la passion artistique. D’origine algérienne, elle puise son inspiration dans ses racines arabo-andalouses, ainsi que dans les rythmes et les mélodies africains et jazzy. Sa musique transcende les frontières, créant un pont entre les cultures et les horizons.

Dotée d’une voix envoûtante et d’un talent indéniable, Samira Brahmia séduit son public par son charisme et son authenticité. Ses chansons, empreintes de poésie et d’émotion, captivent les auditeurs et les transportent dans un univers où les sentiments s’expriment avec une intensité saisissante.

Ainsi, la présence de Samira Brahmia sur la scène du Canal 93 de Bobigny est l’occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir l’univers envoûtant d’une artiste passionnée et engagée.

Des solos de batterie endiablés font danser les spectateurs, tandis que les mélodies envoûtantes de Samira Brahmia touchent les cœurs. « Samira, on t’aime ! », crie une dame dans le public.

« La culture est le meilleur vecteur pour la paix »

Dans un moment de connexion profonde avec son audience, Samira lance un message clair et fort : « La culture est le meilleur vecteur pour la paix ».

« C’est trop quelqu’un », lancent deux femmes captivées par la magie de la soirée et l’aura charismatique de l’artiste. En effet, la soirée est bien plus qu’un simple concert. C’est une expérience immersive, un voyage sensoriel où la musique transcende les frontières et unit les cœurs dans une célébration commune de l’art et de la culture.

« Avec la musique, le message est plus fluide, tout passe mieux avec la musique », confie Samira Brahmia, en sortant de scène.

Pour finir le concert, un projet de chorale de femmes a également enchanté le public. Des femmes de tous âges et de toutes origines ont interprété le titre « MAMA » aux côtés de Samira Brahmia sur scène, créant un moment de connexion et d’émotions partagées.

Après le concert, Samira Brahmia et DenDana ont été à la rencontre du public. Ils ont pris le temps de poser pour des photos et de dédicacer leurs albums, offrant ainsi à leurs fans des souvenirs inoubliables de cette soirée magique au Canal 93 de Bobigny. « Je reçois beaucoup de respect, car je fais quelque chose de différent, quelque chose qui me touche. Pour moi, c’est important de ne pas rentrer dans un cadre et de sortir de cet exotisme qu’on nous a imposé », explique l’artiste franco-algérienne qui a su trouver son public.

Walid Chatbi