Masterclass BB en podcast : Samuel Etienne, journaliste aux multiples casquettes

Journaliste, animateur et désormais streameur, Samuel Etienne était l’invité de la dernière masterclass du Bondy Blog. Il nous a raconté sa jeunesse à Rennes, ses premiers pas dans le journalisme et sa nouvelle vie sur la plateforme Twitch. Compte rendu et podcast.

On dit souvent qu’un journaliste doit être curieux et s’intéresser aux autres. Samuel Etienne n’a pas déjoué cette règle. Le journaliste a pris le temps de demander le prénom et la profession de chaque personne présente dans le public, nombreux pour cette masterclass.

Samuel Etienne est originaire de Bretagne, et plus précisément de la ville de Rennes. « Mon père était poissonnier et ma mère comptable. J’y ai passé toute mon enfance et mon adolescence » raconte Samuel.

Enfant, il est fasciné par la lecture et traîne dans toutes les bibliothèques possibles. D’ailleurs, c’est dans un livre qu’il découvre le métier de journaliste, « Je me suis dit ‘c’est ça que je veux faire’ », se rappelle-t-il. Après l’obtention de son baccalauréat, il poursuit ses études en intégrant Sciences-Po Paris. Les premières années ne se passent pas comme prévu, il se sent perdu et ne sait plus quoi faire comme métier.

Ses premiers pas de journaliste

Après un passage en Angleterre, Samuel Etienne retourne dans sa ville natale, Rennes, et s’inscrit en droit. Un domaine qu’il ne l’intéresse finalement pas du tout. Alors il passe la majeure partie de son temps à faire la fête. Malgré tout, il garde toujours dans un petit coin de sa tête le métier de ses rêves, le journalisme.

Il effectue plusieurs stages dans de petites rédactions puis dans des médias emblématiques comme Ouest France et Radio Nostalgie. De fil en aiguille, il devient journaliste dans un média local de Montélimar où il réalise des flash info. « Je travaille énormément et je commence vraiment à mûrir. Cela m’a permis de débuter les piges à Paris », indique le journaliste. Grâce à son expérience radiophonique chez Nostalgie, Samuel Etienne pousse les portes de RFI (Radio France internationale). Après quelques piges, il obtient un CDD et devient présentateur au sein de la radio française.

Disney Channel, I-Télé, France 3… ses débuts à la télévision

En 1998, le journaliste découvre la télévision chez Disney Channel, la célèbre chaîne jeunesse. Là-bas, il présente un journal télévisé pour les plus jeunes. Dans la foulée, il rejoint la rédaction de I-Télé, chaîne appartenant au groupe Canal. Durant son passage sur la chaîne I-Télé, il présente l’émission « N’ayons pas peur des mots”, un programme consacré au débat. Samuel quitte la chaîne en 2008 et le groupe Canal +.

Une de ses amies journalistes lui conseille de contacter le journaliste Paul Nahon (directeur-adjoint de l’information de France télévision à cette époque). « Le courant passe humainement. On a le même regard sur l’actualité », se rappelle Samuel Etienne. Le directeur adjoint le choisit pour présenter l’émission « Comme un vendredi », un magazine d’actualité diffusé sur France 3.

Un journaliste devenu animateur télé

Le téléphone de Samuel Etienne sonne. France TV lui propose de passer un casting pour animer un jeu télé. Le nom de l’émission est gardé secret. Le journaliste ne sait pas que ce casting est pour la célèbre émission de France 3, “Question pour un Champion”, présenté par Julien Lepers à cette époque. D’ailleurs l’ancien présentateur n’était pas au courant de ce casting… « Si j’avais su que ce casting était pour “Question pour un champion”, je ne l’aurais pas fait. Je n’ai jamais postulé à un poste occupé par un confrère. Je pense que ça ne se fait pas », assure Samuel.

Le journaliste devient la nouvelle tête d’affiche du jeu télévisé. Ses débuts en tant qu’animateur sont compliqués et les audiences de l’émission en pâtissent. Il lui a fallu un an pour trouver ses marques et s’approprier le jeu télévisé. « J’ai fini par trouver mon style. Au fil des mois, l’émission commençait à devenir plus personnelle. Les chiffres d’audiences ont commencé à augmenter. »

La matinale sur Franceinfo tv “la plus grande période de sa vie”

À côté de “Question pour un champion”, Samuel Etienne va passer 6 ans à présenter la matinale de franceinfo. Cette émission lui impose un rythme particulier : réveil à 2h du matin, début de la journée à 3h du matin. Au fil des années, la fatigue se fait ressentir : « Je commençais à avoir des vertiges. Je ressentais beaucoup de fatigue. J’avais moins d’énergie avec mes enfants », déplore le journaliste. Samuel ne peut plus supporter le rythme effréné de la matinale et décide de quitter l’émission en juin 2023. « L’esprit veut continuer mais le corps ne suit plus. »

C’est en 2021, en pleine période de confinement, que Samuel Etienne découvre Twitch, une plateforme de streaming très populaire dans l’univers du gaming. Il tombe sur un tweet d’un internaute, nommé Étoiles, qui lui demande s’il connaissait cette plateforme de stream. Ce streamer est connu pour ses lives de jeu vidéo mais aussi pour son émission « La nuit de la culture », dans laquelle il visionne des replays de « Questions pour un champion » et s’attarde sur les questions du jeu télévisé. Étoiles réussit à inviter Samuel Etienne sur son live. « Je me suis marré sur le live. D’autres streamers m’invitent sur leurs lives: Ponce, Zerator… Avec mes lives, on a créé un espace sympa où on peut parler avec mes viewers [ spectateurs, ndlr] de politique et autre chose », sourit le journaliste.

Samuel est hypé par le phénomène “Twitch” et décide de créer sa propre émission sur la plateforme: une “revue de presse” quotidienne. « J’aime dire aux personnes de lire tel journal ou tel article. J’adore lire la presse écrite. Petit à petit, j’ai appris à maîtriser Twitch, alors j’ai commencé à faire d’autres émissions » explique t-il. Rien n’arrête Samuel Etienne, il devient même un gamer en créant une émission dédiée au jeu vidéo, dans laquelle il invite un·e streameur·euse qui lui fait découvrir un jeu vidéo. La discussion pourrait durer encore longtemps, les questions du public aussi. L’intégralité de cette masterclass est à retrouver en podcast dans le premier épisode des “masterclass du Bondy Blog”. Rendez-vous le 20 janvier prochain, pour une nouvelle masterclass.

Emeline Odi

Photos : Diakoumba Diaby