Fin 2023, le lycée Paul Le Rolland de Drancy et le Bondy Blog se sont lancé le défi d’un atelier vidéo pour participer au concours « Filme ton quartier » de France 2. Une classe de Terminale MELEC s’est emparé de la thématique pour raconter leur ville et ce qu’ils y vivent. Transports, inflation, formation, ça ressemble à quoi Drancy ?

« Je voudrais parler de l’augmentation des prix des transports. Moi, j’ai dû choisir entre la salle de sport et le titre de transport ». Lors de l’atelier d’ouverture, un des jeunes se jette sur l’occasion de parler d’argent. Après tout, c’est le nerf de sa guerre : pour aller en cours, se payer à manger ou juste s’habiller. Et avec l’inflation, ça commence à être chaud.

Après une séance de débat animés entre les sujets d’actualité – des Jeux Olympiques 2024 aux violences policières, trois grandes thématiques émergent et définiront le travail des prochains ateliers.

On réalisera trois vidéos autour des transports en banlieue, de l’impact de l’inflation au quotidien et de leur formation professionnalisante. Au plus grand plaisir de Camille Olympie, leur enseignante référente sur le projet : « Mis dans une posture de scénariste, d’acteur ou de cadreur, certains se sont révélés et ont conscientisés des compétences qui n’avaient pas résonné jusqu’à lors. Cette réciprocité d’échange n’est pas si facile à mettre en place et les élèves sont souvent dans des postures passives et pudiques. »

Et en effet, passé les débats et réflexions de fond, ce n’était pas gagné. Les jeunes ont eu du mal à voir l’intérêt d’une telle activité pour leur formation et leur futur métier. Il a fallu les mettre rapidement à la pratique, les initier aux techniques de l’interview et surtout au récit de soi, si important dans l’écriture documentaire.

Parce que, parler de ses galères, d’argent mais aussi d’orientation, ça peut être douloureux. « Je n’ai pas eu le choix de venir ici, alors que j’ai horreur de l’électricité », « Putain, quand je vois le prix du Pass Navigo, des fois j’ai envie de tout péter ! »

Quelques séances plus tard, des recherches d’infos à la prise en main du matériel audio et vidéo, les jeunes sont prêts pour leurs tournages respectifs. Des prises de vue de trois heures hors les murs pour (se) raconter. Leurs vies et leur quartier.

Pari réussi quelques semaines plus tard lors de la restitution au lycée. Une vidéo participera au concours « Je filme ma formation » et une autre à la huitième édition de « Filme ton quartier » organisé par France 3 et France TV Slash.

deux vidéos ( les transports et la formation) et un podcast qu’on a le plaisir de vous partager.

