Municipales 2026 : ces initiatives qui redonnent du pouvoir aux habitants

Lors de ces élections, la présence de listes citoyennes a doublé par rapport à 2020, on en comptait 800 sur l’ensemble du territoire. D’autres initiatives, comme les plaidoyers auprès des candidats, se sont également multipliées. Un phénomène qui traduit la volonté d’agir des citoyens en dehors des circuits traditionnels.

À Nice, des parents d’élèves alertent inlassablement la mairie. « Cela fait plusieurs années que nous signalons la dangerosité du virage situé juste à côté de l’école. Malgré nos demandes répétées, rien n’a été fait. » Courriers, rendez-vous, relances. Sans réponse concrète.

Ce sentiment d’impuissance, des millions d’habitants le partagent. Alors que la mairie est censée être l’échelon politique le plus proche des citoyens, beaucoup ont l’impression de ne pas être entendus. Face à ce mur, partout en France, des collectifs se mobilisent pour redonner aux habitants un pouvoir d’agir sur leur ville.

Une démocratie locale socialement verrouillée

Trouver une place en crèche, faire fermer un logement insalubre, obtenir un arrêt de bus… Ces problèmes du quotidien relèvent bien des compétences municipales. Pourtant, ils peinent souvent à remonter jusqu’aux décideurs.

Le pouvoir est concentré entre les mains de classes élitistes

Selon un rapport de Démocratiser la Politique (DLP), la raison est aussi sociale. 87 % des élus aux dernières élections européennes appartiennent aux catégories socioprofessionnelles supérieures, alors qu’elles ne représentent que 14 % de la population. « Le pouvoir est concentré entre les mains de classes sociales élitistes, souvent éloignées des réalités vécues par une large partie des habitants », observe Kevin Vacher, sociologue et co-fondateur du collectif DLP.

Pourtant, les citoyens manifestent un réel intérêt. Selon un sondage IFOP pour Fréquence Commune, 74 % des Français estiment que les élus locaux devraient venir de la société civile et près de trois quarts souhaiteraient être davantage associés aux décisions qui concernent leur quotidien.

Face à ce constat, des réseaux associatifs se mobilisent sur le terrain pour reconstruire un pouvoir d’agir local, convaincus que la démocratie commence par la réappropriation de la mairie par ses propres citoyens.

Partir du concret : écouter avant de décider

Pour certains collectifs, redonner du pouvoir aux habitants commence par aller frapper aux portes. À Grenoble, le collectif Pas Sans Nous 38 sillonne les quartiers, organise du porte-à-porte, des temps d’échange sur les marchés ou dans les halls d’immeuble.

« Beaucoup de personnes pensent ne pas s’intéresser à la politique. Mais quand on leur pose des questions sur leur quartier, leur logement, leurs enfants, ils ont énormément de choses à dire », explique Jaoued Doudouh, membre du collectif.

Le travail de Pas Sans Nous consiste à transformer ces paroles, souvent isolées, en revendications collectives. « Notre travail, c’est de leur redonner légitimité et pouvoir d’agir », poursuit-il.

Transformer la colère en propositions

Certaines initiatives locales s’inscrivent aussi dans des dynamiques nationales plus larges, pensées pour outiller les habitants à grande échelle.

Nous voulons montrer que la politique peut réellement répondre aux besoins concrets des gens

C’est l’objectif de Mairie Me, une campagne portée par le Collectif pour une Transition Citoyenne, qui fédère près d’une centaine d’organisations. La plateforme met à disposition des propositions municipales simples et opérationnelles, construites à partir d’enquêtes de terrain et du travail associatif.

« L’idée de Mairie Me, c’est d’offrir aux citoyens l’opportunité de transformer leurs préoccupations locales en propositions concrètes à soumettre aux listes candidates. Nous voulons montrer que la politique peut réellement répondre aux besoins concrets des gens », explique Tebben Geerlofs, chargé de projets au sein du Collectif.

Les collectifs locaux peuvent ensuite adapter ces mesures à leur commune et s’en servir pour interpeller les listes candidates. C’est le cas à Grenoble où Alternatiba s’est rapproché de Pas Sans Nous 38 pour lier enjeux écologiques et sociaux.

« On ne peut pas faire de justice écologique sans justice sociale. Notre travail, c’est de créer un langage commun », insiste Jaoued.

Mais si les initiatives citoyennes se multiplient, elles se heurtent aussi à une autre réalité : celle des contraintes pesant sur les mairies. David Lisnard, président de l’Association des maires de France, alerte régulièrement sur la complexité croissante de l’action publique locale. « Aujourd’hui, le même projet est plus coûteux, plus long et plus compliqué à mener qu’il y a vingt ans », affirmait-il en amont du congrès de l’AMF. Entre normes et restrictions budgétaires, la concertation citoyenne est parfois perçue par les élus comme un luxe.

Comprendre la mairie pour arrêter de la subir

Mais ces obstacles ne pèsent pas seulement sur les élus. Beaucoup d’initiatives citoyennes se heurtent aussi à leur propre fragilité. Faute de financements pérennes, de bénévoles disponibles sur la durée et d’accès aux réseaux institutionnels, certaines disparaissent malgré leur utilité sur le terrain.

C’est ce qu’a vécu Tous Élus, une association qui formait des habitants à comprendre le fonctionnement des mairies, leurs compétences et leurs leviers d’action. « Les bénévoles se sont dit qu’il ne fallait pas réinventer la poudre. Des structures existent déjà, plus solides, avec plus de moyens », raconte Audrey Jammes, co-présidente.

Mais pour Audrey, cette fermeture n’a pas marqué la fin du projet. De cette expérience est née l’École populaire de la citoyenneté (EPOC), pensée comme une structure plus légère et mieux adaptée aux réalités du terrain.

EPOC propose des ateliers ludiques où les participants expérimentent concrètement ce que signifie décider ensemble ou gérer des désaccords sans hiérarchie imposée. « Donner les clés pour comprendre comment se prennent les décisions, c’est permettre aux habitants de s’engager pleinement dans la vie politique locale », résume Audrey.

Quand les habitants se présentent eux-mêmes

Dans certains territoires, des habitants décident de franchir une étape supplémentaire : ne plus seulement interpeller les élus, mais se présenter eux-mêmes aux élections municipales. C’est ce qu’accompagne la coopérative Fréquence Commune, qui soutient la création de listes citoyennes et participatives.

« Une liste citoyenne, c’est décider que la mairie n’appartient plus à une poignée d’élus, mais qu’elle devient une maison commune où chaque décision est débattue et construite avec ceux qui vivent le territoire au quotidien », explique Thomas Simon, cofondateur de Fréquence Commune.

En 2020, environ 70 listes citoyennes ont remporté leur mairie, dont celle de Poitiers, une ville de près de 90 000 habitants. Au lendemain des municipales, 126 listes citoyennes ont été élues dès le premier tour et 171 autres se sont qualifiées pour le second tour et 159, au total, ont remporté l’élection.

Se présenter, c’est aussi permettre aux habitants de ne pas subir un choix par défaut

À Saint-Péray (Ardèche), par exemple, la dynamique citoyenne est née d’une décision municipale prise sans concertation en 2023. « Une déviation de route a été décidée par les élus sans consulter les habitants. Ça a cristallisé beaucoup de colère », raconte Flore, co-tête de liste citoyenne. Des habitants ont alors décidé de s’organiser pour se présenter aux municipales.

Flore alerte aussi sur les risques liés à l’absence d’alternatives politiques locales. « Jusqu’ici, dans notre commune, il n’y avait que deux listes sans étiquette, mais avec une ligne clairement à droite. Notre présence ouvre le champ des possibles, avec une sensibilité plutôt de gauche. Se présenter, c’est aussi permettre aux habitants de ne pas subir un choix par défaut. »

Une démocratie locale à reconstruire

Si ces initiatives se multiplient, c’est qu’elles répondent à un double constat : une envie massive de participation et des institutions locales perçues comme fermées. En organisant, en formant et en accompagnant les habitants, ces réseaux jouent un rôle d’intermédiaire indispensable entre citoyens et municipalités.

Elles montrent que les habitants peuvent reprendre le pouvoir local, faire entendre leurs priorités et transformer leur quotidien. À quelques rues de chez soi, le pouvoir municipal reste à portée de main, il ne tient qu’à chacun de s’en saisir.

Linda Azaiez