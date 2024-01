À Paris, Des milliers de personnes marchent contre la loi Immigration

Le projet de loi “immigration, intégration, asile” a été adopté mardi soir à l’Assemblée nationale et au Sénat. Une victoire pour la droite et l’extrême-droite qui sont parvenues à faire adopter leurs idées par le clan présidentiel. Pour Tania Racho, docteure en droit européen et spécialisée sur les questions d'asile, cette loi voit le jour sous le signe de la désinformation. Interview.



