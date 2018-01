L'éducation en difficulté en Seine-Saint-Denis : la carte participative du Bondy Blog

Depuis plusieurs mois, nos reportages et enquêtes de terrain sur l’éducation dans les quartiers populaires nous amènent à raconter des situations très similaires : manques de moyens humains et matériel, violences. Pour comprendre leur ampleur, nous avons décidé de créer une carte. Nous vous invitons à nous aider à l’alimenter.

Les questions d’éducation dans les quartiers populaires, en Seine-Saint-Denis plus particulièrement, sont un terrain majeur du travail éditorial du Bondy Blog. Reportages, enquêtes, interviews des reporters, émission podcast mensuelle “Vie scolaire” signée Sarah Ichou : les formats sont nombreux et les publications fréquentes.

Manques de moyens, problèmes de sécurité : les mêmes problématiques rapportées à l’unisson

Les personnels des établissements scolaires de ces territoires, lycées, collèges, écoles parfois, les parents d’élèves également rapportent, quasiment à l’unisson, les mêmes problématiques : manques de moyens humains et matériels et problèmes de sécurité. Les mêmes récits, faits d’inquiétudes et de colère parfois, pointent ce que beaucoup appellent “un abandon des quartiers populaires” par les différentes autorités en charge de l’éducation. Les mêmes problèmes sont sans cesse égrainés : professeurs absents non remplacés, postes insuffisants de surveillants, de conseillers d’éducation, d’agents d’entretien, locaux inadaptés à la hausse des effectifs scolaires, hausse des situations de violence à l’intérieur et aux abords des établissements, agressions d’élèves et de professeurs…

Ces situations nous les avons rapportées et couvertes mais nous avions sans cesse la même interrogation : comment rendre compte de leur aspect massif ? Comment traduire, autrement que par les mots de nos reportages et de nos enquêtes de terrain, ces problématiques partagées par ces établissements scolaires et montrer qu’il ne s’agit pas de situations isolées ?

Une carte du Bondy Blog pour recenser ces problématiques d’éducation en Seine-Saint-Denis



Après tous ces questionnements, la cartographie nous est apparue comme le meilleur moyen pour arriver à cet objectif. C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de recenser sur cette carte interactive tous les établissements scolaires concernés en Seine-Saint-Denis. Pour l’instant, cette carte n’est évidemment pas exhaustive : sont présents uniquement les cas pour lesquels nous avons consacré reportages et enquêtes : Aubervilliers, Saint-Denis, Saint-Ouen, Villepinte, Bondy, Montreuil, Blanc-Mesnil, Stains.

Chaque point rouge, correspond à un établissement scolaire (école, collège, lycée) que nous avons déjà couvert depuis septembre 2017. En passant votre souris sur chacun de ces points rouges, vous trouverez la date de publication des articles liés, les liens des publications et un court résumé de la situation de l’établissement scolaire en question.

Un travail au long cours participatif

Cependant, cette carte se veut être un travail au long cours, un work-in-progress. Elle sera régulièrement nourrie de nouvelles publications de terrain sur les situations d’autres établissements scolaires concernés par ces mêmes problématiques. Elle sera également mise à jour en fonction de l’évolution des situations déjà couvertes.

Pour cela, nous invitons enseignants, personnels de ces établissements mais aussi parents d’élèves du département à prendre contact avec nous pour nous alerter sur les situations qu’ils connaissent. Une fois contactés, nous ferons notre travail d’enquête et alimenterons la carte de ces nouvelles situations vérifiées.

Voici le mail pour nous contacter : carteeducationbondyblog@gmail.com

Au Bondy Blog, nous croyons aux vertus d’une relation de confiance avec nos lecteurs : nous espérons que ces liens soient mis à profit au service d’une connaissance la plus précise possible des nombreuses difficultés rencontrées par la communauté éducative dans nos quartiers populaires de Seine-Saint-Denis.

Rouguyata SALL, Nassira EL MOADDEM et la rédaction du Bondy Blog