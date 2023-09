Hasni Bondy : le prof de conduite préféré de ton prof de conduite préféré

C’est la rentrée et la reprise de notre rubrique #LesBâtisseurs, qui met en lumière ces anonymes, entrepreneurs, éducateurs, sportifs, artistes qui font bouger les lignes, au quotidien dans les villes et quartiers populaires. On reprend avec "Mon prof de conduite", Hasni Bondy. Interview vidéo.

« Le permis de conduire ? C’est une galère ! » Et c’est Hassen Sebai, aka Hasni Bondy, qui le dit. Ce moniteur de conduite a fondé son auto-école en ligne. Considérée comme étant la moins chère d’Ile-de-France, celle-ci se veut accessible à tous, notamment pour les plus pauvres. Très présent sur les réseaux avec plusieurs centaines de milliers d’abonnés, le moniteur partage sa passion et ses conseils à travers des vidéos explicatives. En quelques années, il s’est fait connaître pour son efficacité et sa « pédagogie numérique ». Interview à retrouver sur notre chaîne Youtube.