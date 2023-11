L’Équipage solidaire : une entraide étudiante face à la précarité

Samedi, 14 heures, les étudiants bénévoles se retrouvent à Montreuil. C’est dans cette ville de Seine-Saint-Denis qu’est situé le local où sont stockées les denrées alimentaires utilisées pour constituer les kits alimentaires donnés aux étudiants en précarité. Au programme de cet après-midi : la préparation des kits et la livraison aux étudiants dans le besoin qui ont fait une demande sur l’application Delivraide.

Il leur suffit de remplir quelques informations, un certificat de scolarité et la demande est traitée par les bénévoles. Les kits sont composés de féculents, légumes et protéines en conserve, quelques produits sucrés et des produits hygiéniques tels que du dentifrice, gel douche ou protections hygiéniques. L’étudiant peut préciser son régime alimentaire : végétarien, viande/poisson, sans gluten… Et l’association s’adapte.

Du début à la fin, tout est créé, géré, organisé par les étudiants. De la préparation aux livraisons en passant par l’application. Tous sont bénévoles, ils sont organisés en différents pôles, chacun a un rôle dans l’organisation et le développement de l’association en plus de la livraison des kits alimentaires. Delivraide, c’est plus de 50 000 kits livrés depuis sa création. L’association livre directement les kits chez les étudiants, ce qui permet à ces derniers de rester anonyme, d’éviter d’avoir à faire la queue pour manger.

Aider en luttant contre le gaspillage alimentaire

Sarah, 23 ans, est responsable du stockage. Ancienne étudiante en théâtre, elle gère l’organisation du local et indique aux livreurs vers quel kit se diriger. Dans l’association depuis 2 ans, sa mission lui tient à cœur. « Ça pourrait être nous », se dit-elle. Hier soir, elle est allée récupérer des baguettes dans des boulangeries à Bercy. Ce qui permet d’éviter le gaspillage. Cette semaine, ils ont aussi reçu une grosse quantité de chips par leur partenaire PepsiCo. Elle essaye de prévoir quel bénévole pourra aller chercher les palettes d’Ice Tea qui les attendent dans l’Oise.

Pour se fournir, L’Association a fait des partenariats avec des marques comme Carrefour ou Axa, mais aussi avec des primeurs locaux et d’autres associations… Ces commerces leur donnent des invendus ou des dons financiers. Les bénévoles organisent aussi des collectes. Ils sont une centaine de bénévoles à Montreuil et 2 300 dans la France entière. On peut retrouver Delivraide dans 12 autres villes en France : Rouen, Strasbourg, le Havre, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Montpellier, Marseille, Grenoble et Nice.

S’engager selon ses disponibilités

Emma, 23 ans, récemment diplômée d’un master en marketing digital fait partie de l’Association depuis plus d’un an. Aujourd’hui, elle livre 2 kits : un à Rosny-Sous-Bois et l’autre dans le 20ᵉ arrondissement de Paris. Elle peut livrer dès qu’elle a du temps libre, elle regarde son application, sélectionne des étudiants près de son secteur, et les informent de la date et l’heure de sa venue. Elle prend sa voiture, va chercher un kit au box et la livraison est faite.

C’est une manière pour elle de s’engager quand elle le souhaite, à la fréquence qui lui convient, pour allier son alternance, son sport et son engagement. Emma connaît le fondateur de l’association, Yovann, depuis petite. Oumar, 21 ans, pompier, est, lui aussi, un ami, mais d’autres ont connu l’association sur les réseaux sociaux, c’est le cas de Sarah. Certains sont donc du coin et d’autres viennent de toute l’Île-de-France comme Alex, 22 ans, étudiant en design graphique et originaire des Yvelines.

De l’aide alimentaire, mais pas que…

L’Association est très présente sur les réseaux : Instagram, Tiktok, Twitter… Une association pour les jeunes qui parlent aux jeunes. L’association développe énormément sa communication pour toucher le plus d’étudiants dans le besoin qui, pour la plupart, l’ont connue comme ça.

Fin septembre, ils ont organisé leur premier événement national : la Delivr’week. C’est une semaine de défis entre toutes les villes de France pour gagner 500 euros de courses à reverser aux étudiants. L’objectif est de faire la plus grande collecte et le plus de livraisons possible. En janvier dernier, c’est les youtubeurs McFly et Carlito, qui ont fait une vidéo avec eux. « On s’attendait à avoir plus de demandes que d’habitude grâce à la vidéo, mais là, c’était vraiment beaucoup », raconte Sarah.

En plus de Delivraide, l’association a lancé sa première boutique solidaire, Dressed, à Paris en avril dernier. Le but est de laisser l’étudiant choisir 3 articles au choix. De la même manière que pour les denrées alimentaires, l’Équipage Solidaire récupère les invendus des magasins pour les donner. C’est aussi un geste pour lutter contre la surconsommation des vêtements.

Lisa Rocha