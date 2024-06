Les « édits » : une véritable contre-offensive numérique pour le Front populaire

« À la base, je fais des édits de Taylor Swift », explique Vivi, 20 ans. Actualité oblige, cette dernière a décidé de mettre ses talents aux profits de l’union des gauches. Celle qui se cache derrière le compte Staraccswiftie1 sur X, est à l’origine d’un édit à la gloire du député LFI marseillais, Sébastien Delogu. Publié le 11 juin, il atteint les 100 000 vues en l’espace de quelques jours et sera diffusé sur la chaîne BFM Marseille Provence le lendemain de sa publication.

« Ça montre vraiment que ça commence à avoir un impact et que les médias commencent à remarquer qu’on essaye de faire notre changement comme on peut sur les réseaux », interprète Vivi.

Musique pop, filtres kitsch, images en vrac et transitions, voilà la recette alléchante de ces édits qui montrent les partisans du Nouveau Front Populaire sous leur meilleur jour. Il n’est pas question de discours politique, mais plutôt de mettre l’accent sur le charisme, voire le physique des différentes personnalités politiques.

Une riposte à la « Bardellamania »

Ces vidéos ont pour but de concurrencer la « Bardellamania », ou l’omniprésence du président du Rassemblement national sur les réseaux sociaux, spécialement TikTok. D’après l’institut de sondages Ipsos, le RN a conquis 25 % des votants de 18 à 24 ans lors des élections européennes. « Son omniprésence l’a rendu sympathique et attirant. C’est finalement le même mécanisme que pour les anciennes générations : plus elles voient un candidat à la télévision, plus elles ont tendance à voter pour lui », rapporte le collectif Gauche stan account. Ce compte X est tenu par plusieurs jeunes étudiants et travailleurs à travers la France qui souhaitent s’impliquer politiquement. Le compte diffuse des édits en masse et relaie des informations concernant la campagne législative.

La dissolution a provoqué un sursaut chez des jeunes de gauche qui n’étaient pas forcément adhérents à des partis politiques. Et les édits apparaissent comme une initiation au militantisme. « En plus de poster nos edits, on essaye également de relayer des informations, des éléments de campagne, certains élus nous ont même contactés pour les aider à se faire connaître ! », précise le groupe.

Ça permet de toucher un nouveau public et je pense que c’est ça le plus important quand on est autant dans l’urgence

À deux semaines du premier tour des législatives, « tous les moyens sont bons » pour inciter à voter. En effet, les édits ne diffusent pas nécessairement les discours politiques des concernés et mettent surtout l’accent sur leurs attraits physiques. « Ça permet de toucher un nouveau public et je pense que c’est ça le plus important quand on est autant dans l’urgence », affirme Vivi. La victoire tonitruante du Rassemblement national aux Européennes et la dissolution ont éveillé une conscience politique immédiate. « C’est un format qui ne sert que d’introduction à ces personnalités politiques, parce qu’ensuite, on essaye d’expliquer leur programme et leurs idées », poursuit-elle.

Mobiliser les jeunes abstentionnistes

Prendre des voix chez les abstentionnistes ou chez des jeunes qui ont passé leur tour aux Européennes est devenu indispensable. L’abstention s’est mesurée à 60 % pour les 18-24 ans et à 65 % pour les 24-35 (Ipsos). « Un simple édit ne convaincra pas un votant RN aguerri. Mais il pourra peser dans la balance concernant quelqu’un qui n’a pas ou peu d’idées de l’échiquier politique », espère le collectif Gauche stan account.

Des critiques ont été émises quant à la superficialité de ce nouveau mode de communication. Décrédibilisant ? Décalés ? Ridicules ? Quoi qu’il en soit, ces édits sont visibles et attisent la curiosité. Cet édit de Sébastien Delogu publié le 10 juin sur X a atteint 3,2 millions de vues. Un autre publié le jour suivant du député LFI de l’Essonne, Antoine Léaument, a dépassé le million de vues. Inspiré par leurs jeunes électeurs, le compte officiel de La France Insoumise a à son tour publié un édit en reprenant les codes du montage.

« Si c’était réellement décrédibilisant, Bardella n’aurait pas fait un si bon score aux Européennes ! Se pavaner sur Tiktok ne fonctionne pas si mal finalement. Notre action ne va sûrement pas être seule responsable de la réussite du Nouveau Front Populaire aux législatives, mais ça ne coûte rien d’essayer », appuie le collectif Gauche stan account.

À la surprise générale, ces montages possèdent les bons ingrédients pour contribuer à une communication politique et amasser des voix qui peuvent peser sur la balance.

Fatoumata Koulibaly