Take your shot : dépasser les frontières du sport

La 8ᵉ édition de l'événement Take Your Shot initié par l’ex-internationale de basket-ball, Diandra Tchatchouang a fait réuni plus de 230 jeunes filles. Cette journée dédiée à la découverte du basketball pour ces adolescentes issues des quartiers populaires a rencontré un franc succès.

À la Courneuve, l’écho des dribbles et des ballons de basket ont envahi l’usine de la Babcockerie le temps d’une journée. Dimanche 1ᵉʳ octobre, 230 jeunes filles entre 10 et 14 ans sont venues découvrir ou redécouvrir la pratique du basket-ball.

Elles portent toutes le même ensemble, mais aussi le même sourire aux lèvres. Et pour cause, le programme s’annonce riche et haut en couleurs : ateliers de basket, jeux de perfectionnement, danse, talk et invités surprises… Tour à tour, les 230 jeunes se prêtent aux diverses activités : jeu du dribble, passe à 10, queue du loup, exercice de tirs. Un entraînement intense dans lequel elles se plongent à 100 %.

Toute la matinée, elles perfectionnent leur jeu, car pour certaines, le basket n’est pas un simple loisir, mais un vrai projet de carrière. À 14 ans, Keylissa qui participe pour la quatrième fois à l’évènement, sait déjà qu’elle voudra en faire son métier. Elle joue en club à bon niveau, mais aspire à faire partie des grandes. « Si j’ai la possibilité de continuer, bien sûr que je donnerai tout pour devenir pro », s’exclame-t-elle.

Diandra Tchatchouang, le souci de la transmission

Dans un ensemble de survêtement blanc, Diandra Tchatchouang, a troqué la tenue de basket pour la casquette d’ambassadrice. La basketteuse de 32 ans, qui a quitté les parquets en 2022, a définitivement pris sa retraite sportive et consacre désormais la plupart de son temps à ses projets associatifs dont Take Your Shot. La native de la Courneuve revient avec cet événement dans la ville qui l’a vue évoluer : « Cette année, on revient aux sources », assure la multimédaillée olympique.

Créé en 2017, par Diandra Tchatchouang, Take your shot que l’on pourrait traduire par “saisit ta chance” encourage ces graines de championnes de Seine-Saint-Denis à découvrir le ballon rond. Mais aussi à s’imprégner du parcours de femmes puissantes qui les ont précédées.

Take Your Shot fait intervenir des personnalités féminines venant donner des conseils et partager leur expérience. Cette année, les jeunes sportives ont pu rencontrer Dominique Malonga, grand espoir du basket-ball tricolore ainsi que Justine Kamara, ancienne miss et entrepreneure. Dominique Malonga, du haut de ses 17 ans et de son mètre 98, a conscience qui lui incombe un « devoir de transmettre son expérience ».

Pour ces joueuses en herbe, Diandra Tchatchouang et Dominique Malonga sont des modèles de réussites, des femmes en qui elles peuvent se reconnaître et s’identifier. « Je suis heureuse de voir que Diandra qui a grandi ici, comme moi, est devenue une très grande basketteuse », répond timidement Maelya, 13 ans. L’adolescente confie vouloir faire des grandes études de médecine quand elle sera grande. Qu’importe le métier qu’elles veulent exercer, un mantra : croire en soi. Qui sait, parmi ces 230 adolescentes, l’une d’elles deviendra peut-être la future star du basket-ball féminin.

Inès Boudabbous