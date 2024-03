À Garges-lès-Gonesse, les profs grévistes du lycée Simone de Beauvoir occupent le rectorat de Versailles

En grève depuis le 26 février, les enseignants du lycée Simone de Beauvoir à Garges-lès-Gonesse dénoncent leurs conditions de travail et les répercussions sur les étudiants. Cet établissement détient l’indice de positionnement social le plus bas de l’académie de Versailles. Reportage.

Depuis maintenant douze jours, les enseignants du lycée Simone de Beauvoir à Garges-lès-Gonesse tiennent le piquet de grève. Ces derniers réclament depuis des années l’amélioration de leurs conditions de travail et dénoncent les conséquences sur les élèves de cet établissement qui affiche l’indice de positionnement social le plus faible de l’académie de Versailles.

« Avec des classes à 35 élèves, je suis aujourd’hui témoin de la souffrance de mes élèves que je ne peux plus accompagner comme je le devrais », alerte Camille Garnier, enseignante dans ce lycée du Val-d’Oise. Parmi leurs revendications : un plan d’urgence pour l’éducation prioritaire dans le département, avec des classes à 30 élèves maximum au lycée, et à 24 maximum au collège.

Un plan d’urgence pour l’éducation prioritaire dans le 95

Depuis lundi 4 mars, des professeurs occupent le rectorat de Versailles après une semaine de grève et une action « lycée mort », c’est-à-dire que les parents refusent d’envoyer leurs enfants au lycée en soutien à la mobilisation des enseignants. Et s’ils ont été dans un premier temps ignorés par le recteur, ils ont finalement été reçus dans la matinée de mardi, avec le directeur académique des services de l’Éducation nationale. Un échange qui s’est avéré infructueux. Il leur a été répondu qu’aucune augmentation des enveloppes de dotations n’était possible et que toutes ces décisions dépendaient du ministère.

Message reçu par les professeurs qui ne quitteront pas Versailles avant d’avoir obtenu des solutions concrètes pour les lycéens qui suivent sur Instagram, la lutte de leurs enseignants. À travers ce compte, ils relatent la réalité des conditions d’enseignements qui ne cessent de se détériorer au fil des ans.

« On va continuer de se battre pour que nos élèves soient traités avec la dignité qu’ils méritent », promet Aude Gancille, enseignante au lycée Simone de Beauvoir.

Un lycée surpeuplé et un manque de moyens à tous les étages

L’augmentation du nombre d’élèves par classe à de nombreux impacts sur l’enseignement. Ce lycée qui devait à l’origine accueillir 800 élèves en compte aujourd’hui pas moins de 1 100. Les étudiants sont désormais jusqu’à 35 par classe. Cette hausse considérable des effectifs se fait ressentir au quotidien par le manque de tables et de chaises qui sont déplacées à chaque début d’heures d’une salle à l’autre.

Présente lundi dans l’enceinte du rectorat, une professeure d’anglais s’agace des échanges qu’elle a eus avec un fonctionnaire du rectorat. Un agent lui aurait « soutenu mordicus qu’on n’avait pas de classes à 35 puisque de toute façon, il y avait toujours des absents ».

« L’État fait le choix de laisser les élèves sur le carreau »

« En réduisant systématiquement les moyens, l’État fait le choix, sciemment, de laisser les élèves sur le carreau, creusant ainsi les inégalités », dénonce Salim Boucif, enseignant. Après la réunion, le recteur et les professeurs se sont toutefois entendus sur la nécessité de renforcement des moyens alloués aux établissements du secteur Val-d’Oise Est. Mais aucun engagement écrit n’a été rédigé.

Les classes surchargées ne sont pas le seul problème dans ce lycée. Les enseignants réclament également des moyens humains : un troisième poste de CPE, la remise en place d’un poste d’assistant d’éducation et un infirmier à temps plein. Concernant les élèves, les STI2D du lycée demeurent sans professeur de Sciences de l’Ingénieur qui pourtant est une des matières les plus importantes des bacheliers de cette filière.

La manifestation de jeudi a suscité la mobilisation des élèves et de leurs parents qui se sont joints au cortège des enseignants du lycée Simone de Beauvoir. Et même si la fatigue se fait ressentir au fil des jours, cinq enseignants sont toujours dans les locaux du rectorat avec le soutien inébranlable de nombreux professeurs de l’académie partageant les mêmes problématiques. « On ne sortira pas tant qu’on n’aura pas une audience avec la ministre [de l’Éducation nationale, Nicole Belloubet] », annoncent les professeurs qui occupent le rectorat.

Hamama Temzi