Agression raciste dans l’Aisne : « En 46 ans en France, c’est la première fois que je suis confrontée à cela »

C’est encore sous le choc, quelques jours seulement après son agression, que Nacéra accepte de nous répondre. Depuis 46 ans qu’elle réside en France, c’est la première fois que cette femme de nationalité algérienne subit du racisme.

Lundi soir, Nacéra se trouve dans son pavillon de Chacrise, à 15 km de Soissons où elle travaille en qualité d’agent hospitalier. C’est dans ce petit village de moins de 400 âmes qu’elle et son mari franco-béninois ont choisi de s’installer il y a 37 ans pour élever leurs cinq enfants.

Alors qu’elle s’affaire dans son intérieur, Nacéra entend un bruit dehors. Elle jette un œil par la fenêtre et aperçoit sa poubelle renversée sur le trottoir. La sexagénaire pense d’abord à un coup de vent, puis sort pour la ramasser, aidée par sa voisine.

Un jeune homme passe par là et explique aux deux femmes que la poubelle a été renversée volontairement par deux gamins du village. Deux frères qui n’auraient pas ciblé la poubelle de Nacéra au hasard.

Tout en continuant de ramasser les ordures tombées au sol, Nacéra indique qu’elle va prévenir les gendarmes, un autre jeune présent va alors prévenir la famille des deux jeunes concernés. Leurs parents arrivent alors en voiture furibonds et insultent Nacéra et sa voisine qui s’interpose. Nacéra a le réflexe de sortir son téléphone et de filmer.

« Je vais te niquer ta race de mort ! »

Dans la vidéo que nous avons pu consulter, on y voit un homme sortir brutalement d’une voiture, faisant tomber le téléphone de Nacéra, puis on entend distinctement une femme apostropher : « Je vais te niquer ta race de mort ! »

Nacéra l’affirme, il y a aussi eu d’autres insultes, « sale race, sale pute » et des crachats. « C’était violent », confirme Mme L., la voisine présente au moment des faits et amie de Nacéra.

« Je me suis interposée avec ma canne, car je suis en situation de handicap, je ne voulais pas plus de violence. Il y a eu des bousculades, le téléphone de Nacera est tombé. J’ai aussi reçu des crachats et des insultes », indique la dame qui habite le village depuis 1975. « Cette famille est ouvertement raciste et ne s’en cache pas. Pour eux, tous leurs problèmes sont la faute des étrangers », déplore l’habitante.

Cela fait plusieurs mois que la situation se dégrade, que les paroles et les actes se libèrent

De son côté, Nacéra est convaincue que cette violence gratuite est la conséquence des résultats du 1ᵉʳ tour des législatives où la veille le RN est arrivé en tête. Dans cette 5ᵉ circonscription de l’Aisne, le RN est passé au 1ᵉʳ tour avec 53 % des voix (55 % au 1ᵉʳ tour pour le RN sur la commune).

« Cela fait plusieurs mois que la situation se dégrade, que les paroles et les actes se libèrent… Nous avons choisi de vivre ici, il y a 37 ans, pour être en paix. Nous avons acheté notre maison. Nous y avons élevé nos cinq enfants qui ont tous aujourd’hui une bonne situation professionnelle. Nous avons toujours travaillé, payons nos impôts et n’avons jamais rien demandé à personne », insiste Nacéra,

« Pourtant, depuis lundi soir et cette agression, je suis angoissée. Mon mari n’était pas présent au moment des faits, car il était en déplacement. Je me faisais des films en me disant que ces gens allaient revenir et brûler notre maison », relate la sexagénaire.

Une plainte déposée

Le lendemain des faits, Nacéra accompagnée de sa voisine s’est rendue à la gendarmerie de Fère-en-Tardenois pour déposer plainte « pour insultes à caractère raciste ».

« Le gendarme m’a bien reçue et m’a rappelé que les insultes racistes étaient un délit passible de sanction », explique Nacéra, qui dit avoir « reçu le soutien du maire de la commune, qui a condamné les propos tenus. »

Incompréhension et désarroi

Quand on interroge Nacéra sur le contexte politique, la mère de famille avoue être détachée de la politique depuis longtemps et ne pas avoir vu les choses venir. « Pour moi, la France ce n’est pas ça. Je suis moi-même dans un couple mixte, mon mari est Béninois. Dans notre famille, il y a des Polonais, des Antillais… La France est un pays avec une tradition d’accueil. C’est mon 2ᵉ pays, celui de mes enfants et petits-enfants », affirme la mère de famille. Nacéra espère désormais que l’élection de dimanche ne mettra pas le RN au pouvoir.

Pour l’heure, la mairie de Chacrise et le procureur de la République de Soissons n’ont pas répondu à nos sollicitations.

Céline Beaury