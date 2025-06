Deux ans après Nahel, le bilan des morts s’alourdit

Pendant dix mois, le Bondy Blog a recensé les personnes mortes lors d’interventions policières ou à la suite de celles-ci en France métropolitaine et dans les territoires ultra-marins. Le recensement commence le 27 juin 2023, après la mort de Nahel Merzouk par un tir policier à Nanterre (Hauts-de-Seine).

Depuis deux ans, jour pour jour, au moins 94 personnes sont décédées lors d’une intervention policière ou à la suite de celle-ci.

Notre enquête s’appuie sur des centaines d’articles de presse nationale et régionale, sur les rapports d’activités de l’année 2023 de la gendarmerie nationale et de la police nationale et sur les rapports mensuels des décès de l’Insee. Nous avons également suivi les publications de différents collectifs engagés dans la lutte contre les violences policières : Désarmons-les, le comité vérité pour Adama, Urgence la police Assassine, etc…

Il n’est pas exclu que des personnes tuées lors ou à la suite d’une intervention policière ne figurent pas dans ce recensement. Certaines affaires peu ou pas médiatisées ont pu nous échapper, tandis que d’autres cas, à la marge, figurent parfois seulement dans les rapports d’activités de l’IGPN ou de l’IGGN (à ce jour, les rapports pour l’année 2024 n’ont pas été publiés).

Dans la lignée de Basta ! – qui a entrepris depuis 2014 un recensement des décès lors d’opérations policières – Le Bondy Blog comptabilise les victimes d’interventions policières, sans préjuger de la légalité (morale) ou non de l’opération.

Par ce travail, nous souhaitons questionner l’usage des armes létales et non létales en France et interroger les faits de violences policières. Notre volonté est de documenter les pratiques policières et de traiter les diverses affaires mortelles comme des faits sociaux davantage que comme des faits divers dissociés les uns des autres.

– Depuis 2020, une hausse des personnes mortes lors ou après une opération de police

– Morts liées à une intervention policière : le détail des chiffres

– Interventions policières : « Sept à neuf fois plus de risques » de mourir pour une personne immigrée, descendante d’immigré ou étrangère