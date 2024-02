Alhassana Diallo : « Par nécessité on a toujours été dans quelque chose d’éco-responsable »

On a eu du mal à choisir entre la rubrique "Bâtisseurs" (qui met en lumière ces anonymes qui font bouger les lignes, au quotidien dans les villes et quartiers populaires) et la rubrique écologie, parce qu'Alhassana Diallo fait les deux, à Bagnolet. Reportage vidéo.

Originaire du quartier, Alhassana Diallo est le co-fondateur de la recyclerie de La Noue, à Bagnolet. Il y est aussi directeur du centre social.

La recyclerie est un lieu qui récupère et réemploi des objets et matières premières issus des entreprises et des habitants du quartier. C’est un lieu dans lequel on sensibilise à l’écologie et on y fait plein d’ateliers.

La recyclerie a momentanément dû fermer ses portes au public, Yasmine Mrida a pu rencontrer ce bâtisseur, Alhassana juste avant. Reportage vidéo à retrouver sur notre chaîne Youtube :