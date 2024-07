La flamme olympique est passée à Bondy (et il ne pleuvait pas)

« La flamme ? Olympique ? Ah bon ? A la base, à Bondy le jeudi matin, c’est le marché de Bondy nord et c’est tout » sourit Malika, première sur l’actu locale. Petite ambiance olympique à Bondy, ce jeudi 25 juillet, comme dans une dizaine de villes de Seine-Saint-Denis. Et pour cause, la fameuse flamme va passer par ici, portée par plusieurs dizaines de personnalités du territoire, comme l’international français de cécifoot, Yvan Wouandji, originaire de Rosny-Sous-Bois, Moussa Kebe, pompier et acteur associatif important sur le territoire, Zahia Ziouani, la cheffe d’orchestre pantinoise, mais aussi (et surtout) Oumar Diémé, tirailleur sénégalais de 92 ans, venu spécialement pour l’événement du Sénégal.

Sur les berges bondynoises, il est prévu que la torche olympique passe pile entre le nord et le sud de la ville, au niveau de ce qu’on appelle communément le « pont de Gémo » (ou Aldi, en fonction des sensibilités). Malika, rentre justement du marché « si la flamme passe par ici, je vais chercher ma petite-fille et je reviens, c’est peut être le seul truc qu’elle va voir des JO, faut pas louper ça ».

C’est bien au moins si elle tombe dans l’eau, ça prendra pas feu

Il est 11h30, la flamme ne passera pas avant 13h mais quelques habitants ont déjà investi les nouveaux bancs encore tout blancs. Pour le moment, RAS. Un barnum aux couleurs de la ville est déplié. Une quinzaine de chaises pliantes sont installées. « Sous la tente, on va accueillir les personnes à mobilité réduite, juste derrière, c’est l’espace pour les centres de loisirs, et plus bas sur le canal, c’est l’accès pour tout le monde » explique un agent de la ville. Des nouvelles habitations ont poussé, ces derniers mois, le long du canal. Les travaux ne sont pas tout à fait terminés à en entendre les ouvriers qui se dépêchent du mieux qu’ils peuvent pour boucler le chantier avant l’arrivée de la flamme. Les minutes passent et les habitants prennent place. Les centres de loisirs arrivent en délégation, avec des banderoles et des t-shirts personnalisés. « La flamme va passer sur l’eau, c’est bien au moins si elle tombe dans l’eau, ça prendra pas feu. Si ? Non ? Je suis pas trop spécialiste en feu moi » discutent deux enfants, en attendant le bateau et les porteurs de flamme.

Il est midi, le soleil tape fort. Les recommandations casquette et crème solaire des centres de loisirs ont bien été respectées. Du côté des adultes, les coups de soleil se dessinent.

Drapeaux et sifflets sont distribués pour l’ambiance. Le groupe de musique Pourkoipa Family lance les festivités avec une ambiance de carnaval aux inspirations Grèce antique, histoire d’être dans le thème.

C’était important de ne pas seulement voir les JO à la télé

Au sein du public, Penda Mar Ndeye, présidente de l’association Les Amis de l’Afrique est venue accompagnée de plusieurs dizaines d’adhérents de tous les âges. « C’était important de ne pas seulement voir les JO à la télé ». Pour cette association bondynoise, être présent lors de cette journée était aussi une façon de profiter des Jeux Olympiques malgré les prix inaccessibles des compétitions sportives : « On ne voulait pas rater cette occasion d’accueillir la flamme à Bondy et de participer à ce moment historique. Les places pour les compétitions sont hors de prix pour la plupart de nos adhérents. Malheureusement, ils n’auront pas l’occasion de voir les épreuves sur place », ajoute Samba Traoré, vice-président de l’association et adjoint au maire chargé de l’Habitat et du logement à Bondy.

Halimatou, une bondynoise de 26 ans a fait le déplacement avec sa famille « la dernière fois que la France a organisé les Jeux Olympiques, c’était il y a 100 ans, on n’est pas près de revoir cette flamme de sitôt donc c’était important de venir, surtout pour les enfants en fait ».

Derrière la jeune femme, on croise une autre famille, celle de Youness Bourimech, entrepreneur bondynois, trait d’union entre le comité olympique et le territoire et porteur de la flamme olympique ce jeudi : « évidemment qu’on est fier, on est comme des gosses, le symbole est beau » résume Kim, épouse de l’entrepreneur au milles casquettes.

Le fameux bateau olympique s’approche. Les tambours et trompettes résonnent un peu plus fort, les drapeaux s’agitent. Tous les téléphones sont sortis, les live Tik Tok sont lancés. La flamme est là. Après avoir été portée par Youness Bourimech, c’est Saïd Hammouche, bondynois également et président du groupe Mozaïk RH, qui prend le relais.

Le bateau va relativement vite, les live Tik Tok se terminent. La flamme continue son tour du 93, à Bobigny, puis à Aubervilliers, la Courneuve, Drancy et Stains avant de revenir à la Courneuve pour l’allumage du chaudron et un concert de Gazo notamment. En attendant, par ici, le barnum PMR s’apprête à être plié. La troupe musicale se met en route pour le stade Léo Lagrange où des animations sont organisées tout l’été.

On recroise Malika, avec sa petite-fille cette fois : « Je vais pas voir mentir, les JO je m’en fiche, j’ai jamais regardé mais c’est toujours bien de se retrouver autour d’une fête, au soleil, il y a de la musique, les gens sont heureux. Ça fait du bien, ça change. Jeudi prochain, il n’y aura que le marché à faire. »

Sélim Krouchi et Sarah Ichou