Saint-Denis pleure la mort d’un adolescent de 14 ans, Sedan, tué d’un coup de couteau

Sur les coups de 11 heures, le parvis de l’hôtel de ville de Saint-Denis commence se remplir. Des élus de la ville sont présents et discutent avec la population, le temps que le pupitre se mette en place. Des habitants de La Courneuve, ou encore Aubervilliers ont fait le déplacement pour rendre hommage à Sedan. Mercredi soir, l’adolescent de 14 ans a été victime d’un coup de couteau à la station de métro Basilique Saint-Denis sur la ligne 13.

Grièvement blessé, il a succombé à sa blessure malgré l’intervention des pompiers. Le suspect, âgé de 20 ans, se serait rendu à police, renseigne le maire de Saint-Denis, Mathieu Hanotin. « Je suis convaincu que si nous sommes tous ici, c’est pour dire stop, car c’est cette violence qui a emporté Sedan », a déclaré l’élu de la ville lors de son discours.

La famille appelle au calme

Mory, le grand frère de Sedan, a ensuite pris la parole et appelé au calme. « Je vous appelle à respecter vos parents, à écouter, à ne pas faire de bagarre, à ne pas être violent. » Il a aussi évoqué son petit frère : « Il n’était pas violent, il était respectable et respecté. On n’est pas condamné à mourir à 14 ans. Je demande à tout le monde, à tous ses amis : pas de violence, pas de vengeance ! Pas au nom de Sedan, pas au nom de Saint-Denis, pas au nom d’un quartier qu’on s’approprie ! On prône la paix ».

Il n’y aura pas de changements tant qu’il n’y aura pas de précautions auprès des jeunes

Un registre de condoléances sera ouvert par la famille de la victime dans les prochains jours. Mais parmi les habitants de Saint-Denis, on souhaite aussi des solutions préventives, comme en témoigne Ahmed, habitant de la ville. « C’est triste. De telles histoires ne datent pas d’aujourd’hui et il n’y a pas vraiment de solutions. Il n’y aura pas de changements tant qu’il n’y aura pas de précautions auprès des jeunes », souffle-t-il.

Landry, quant à lui, rappelle l’histoire de Luigi, tragiquement décédé à l’âge de 16 ans à Saint-Denis en 2018. « On s’était dit plus jamais ça, qu’il fallait tout faire pour qu’il n’y ait plus d’escalades dès qu’il y a des problèmes. Rien ne justifie de mourir à 14 ans. »

Deux adolescents morts en moins d’une semaine

Depuis plusieurs jours, la ville connaît un « contexte de vives tensions entre individus » lié à « un différend entre jeunes » dont la nature reste inconnue, explique la mairie.

Alors que la population de Saint-Denis fait face à la perte de cet adolescent, un autre drame est survenu à l’issue d’une agression, mercredi 17 janvier. Ce samedi, le lycéen agressé en face de son établissement scolaire a succombé à ses blessures. Il s’appelait Farid et s’apprêtait à passer une épreuve de bac blanc au moment de « l’expédition punitive » qui lui a coûté la vie.

Abdoulaye Diop