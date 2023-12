Un rassemblement en hommage à Justin, 17 ans, mort après une course-poursuite à Chelles

À la buvette du stade Henri Vidal du FC Montfermeil, il y a foule. Une affluence inhabituelle pour ce lundi soir de décembre. Ce soir, l’entraînement de football a été annulé et dans ce lieu, où l’on célèbre les victoires et où l’on encaisse les défaites, l’heure au deuil. Sous le choc, les éducateurs, les coéquipiers et les proches de Justin Leclerc se sont réunis pour lui rendre hommage, à lui, mais aussi à son ami, Théodore, également originaire de Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne).

Vendredi soir à Chelles, les deux adolescents de 17 ans en scooter ont trouvé la mort après une course-poursuite avec la BAC de Neuilly-sur-Marne. D’après les policiers, le véhicule avait brûlé un feu rouge et refusé de s’arrêter avant d’être pris en chasse. Le procureur assure que « la chute du deux-roues n’est vraisemblablement pas consécutive à un choc avec la voiture de police ».

Le parquet de Meaux a ouvert deux enquêtes. La première, pour refus d’obtempérer, a été confiée au commissariat de Chelles-Villeparisis. La seconde, des chefs d’homicide et blessures involontaires, est menée par l’inspection générale de la police nationale, la « police des polices ».

On perd un frère, un fils. Le club du FC Montfermeil fera en sorte de ne pas l’oublier

Julien Leclerc, 17 ans, était le conducteur du scooter. Dimanche, ce latéral de formation, arrivé en catégorie U15 au FC Montfermeil, aurait dû jouer en Gambardella contre Valenciennes. Après le drame, la rencontre a été annulée.

« On perd un frère, un fils, je ne sais pas quoi dire d’autre. Le club du FC Montfermeil fera en sorte de ne pas l’oublier », promet Ahmed Hadef, le président du club, devant le père et le frère du défunt et une foule aux visages défaits. Le maillot de football de Justin ainsi que des photos de lui et de son équipe sont affichés contre un mur.

En U16, il a glané des titres tels que le championnat et la coupe de Seine-Saint-Denis. Marouane Souidi, éducateur du club et coach des U17 garde un très bon souvenir de l’adolescent. « Il était assidu aux séances, toujours avec le sourire, il mettait la bonne humeur. Personne ne se plaignait de lui », se remémore-t-il.

« Discret et poli, une très bonne personne »

Une longue file s’est formée pour adresser les condoléances à la famille de Justin. Parmi eux se trouve Jean-Pierre, un père de famille qui a côtoyé la victime. « Je le cherchais et le ramenais de l’entrainement. C’était une bande de copains qui faisaient la fête. Il était discret et poli, c’était une très bonne personne », rapporte-t-il. Greg, un autre parent ajoute : « Il a fait Bussy-Saint-Georges, puis Montfermeil avec nos enfants. Ils avaient fait de bonnes choses l’année dernière ».

La direction s’organisera pour rappeler sa mémoire sur les terrains. « Je vais prendre l’initiative d’organiser un tournoi [en sa mémoire] tous les ans », annonce Marouane Souidi. Organisé en moins de 24 heures, ce rassemblement marque donc une première étape de recueillement pour une personne aimée de tous au FC Montfermeil.

Abdoulaye Diop